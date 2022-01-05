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До теми Вєсті Глобалайз. Солянка: Один зі штатів США дозволив розстріл засуджених

Агенти з розлучення

У Японії ще з 1980 років існує таке явище роботи, як "вакаресасея". Це компанії, працівники яких допомагають розірвати стосунки із другою половинкою.

За певну плату вони налагодять контакти з ціллю, зваблять її, а потім принесуть докази зради. Тоді клієнт матиме всі підстави звинуватити партнера у невірності й покинути його.

Отрута для улюбленців

Користувачі соцмереж задля хайпу знімають відео, де споюють своїх домашніх улюбленців. Їм весело спостерігати, як алкоголь діє на тварин.

Однак для братів наших менших він дуже токсичний. Отруєння етанолом може призвести до депресії центральної нервової системи, а надалі – до смерті.

Расизм чи мистецтво

Один з американських онлайн-магазинів виставив на продаж неоднозначний чохол для телефона. На ньому зображений темношкірий чоловік у наручниках, якого обводять крейдою.

Скандал розпочався після того, як одна із користувачок Twitter виставила фото цього товару. У дописі вона зазначила, що це дуже образливо щодо темношкірих клієнтів. Магазин вибачився, однак спробував виправдатись, що це всього лиш мистецтво.

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