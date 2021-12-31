Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 31 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Путін після президентства піде здійснювати олімпійську мрію

Бренд Путіна

У Росії з'явився новий бренд спортивного одягу – Putin Team. Магазин розташований в аеропорту. Президент Росії схоже вирішив шукати себе в фешн-індустрії.

П'яний екіпаж

В Гданській затоці Балтійського моря польські прикордонники затримали російський суховантаж. Вони також виявили на борту п'яних членів екіпажу. Така ситуація дуже часто повторюється.

Атака на Netflix

У Слідчому комітеті Росії назвали західні фільми причиною підліткової злочинності. Мовляв, усі вони "спонукають вчиняти неприпустимі дії". Насправді ж Росія, ймовірно, хоче створити свій так званий Netflix.

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Подруга дочки Путіна

Дочка президента Росії неофіційно отримує усі "принади для життя". Річ у тім, що її подруга Наталія Попова увійшла до правління 6 держкомпаній. Найімовірніше, це лише прикриття для доньки Путіна.

Ролик Симоньян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян випустила новорічний ролик. У ньому вона зібрала низку пропагандистських кліше. Мережа не змогла промовчати.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 31 грудня: дивіться відео