Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.

До теми У Держдумі хочуть заборонити незаміжнім росіянкам їздити в Туреччину

Їжа для "бацьки"

Кремль під час візиту Олександра Лукашенка витратив на їжу вдвічі більше грошей, аніж на харчування Ангели Меркель. За підрахунками медіа, на Лукашенка витрачали щодня аж 300 тисяч рублів, а на Меркель же – 145.

Ранкова Держдума

Депутат Анатолій Вассерман поскаржився на засідання у Держдумі, які відбуваються вранці. Він запропонував збиратися пізніше, щоб нібито був час для відпочинку, і нардепи не приходили сонними.

Заборона Нобелівської премії

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін хоче ввести процедуру відкликання Нобелівської премії миру. Мовляв, йому не подобаються особи, які на неї претендують.

Образа вірян через фото

У Росії проти блогера та його дівчини відкрити кримінальну справу щодо образи вірян через фото з інтимним підтекстом, яке пара зробила перед храмом. Тепер їм загрожує до року позбавлення волі.

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Пропаганда псевдовакцини

Володимир Путін заявив, що європейці приїжджають у Росію задля того, щоб щепитись "Супутником V". Тим часом місцеві ЗМІ запевняють, що, мовляв, комбінація російської вакцини з Moderna "дуже ефективна".

Контрабандна ікра

З Камчатки щорічно контрабандою вивозять 500 тонн червоної ікри. Для того, щоб отримати таку кількість ікри, браконьєри вбивають близько 15 тонн риби. У такий спосіб країна-агресорка втрачає понад 15 мільярдів рублів.

Собака-робот

Московські робототехніки кинули виклик Boston Dynamics та створили собакоподібну машину. "Чудо" техніки постійно падає і не тримається на ногах, поки іноземний аналог проходить вишкіл із військовими.

Самогубство через комітет

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доводить людей до неприпустимих вчинків. Наприклад, він жорстко розкритикував роботу керівника пермського управління, після чого той покінчив з життям.

Географія Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що під час російської військової операції звільнили територію у 550 тисяч квадратних кілометрів у Сирії. Проте країна у 3 рази менша – 185 тисяч квадратних кілометрів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 23 жовтня: дивіться відео