Якими ще подіями запам'ятався тиждень у Росії – у програмі.
До теми Стан середньої важкості: пропагандист Кисельов заразився коронавірусом
Ліндеманн заспівав російською
Через 2 роки після провального кліпу на підтримку мера Москви, на граблі Тіматі наступив фронтмен німецького гурту Rammstein. Тілль Ліндеманн взяв участь у фестивалі "Спаська вежа" та заспівав російською на Червоній площі.
Патріарха Кирила просять відзвітувати про доходи
Настоятель Новочебоксарського храму Роман Степанов попросив патріарха Кирила оприлюднити інформацію про свої доходи. Ідею в єпархії не оцінили та заборонили священнику проводити служби.
Бутіну визнали іноземною агенткою
Ведучу RT Марію Бутіну в Росії визнали іноагенткою, тобто особою, що отримує гроші з-за кордону. Із 2016 року вона жила в США, потім відсиділа термін і повернулася в Росію, де її продовжив підтримувати колишній – Бірн Патрік.
У модулі Росії на МКС помітили дим
У "Зірці" на Міжнародній космічній станції спрацювала пожежна сигналізація. Астронавти заявили про дим та запах горілого пластику, а в "Роскосмосі" списали все на автозаряджання акумуляторів.
Важливо Пожежна тривога та дим: на російському сегменті МКС знову проблеми
Терешкова засіла в Думі на 55 років
Команда Навального опублікувала розслідування щодо доньки Валентини Терешкової. Втім не згадали про саму улюбленицю Володимира Путіна – авторка закону про обнулення у свої 84 роки знову балотується в Держдуму.
Довкола радянського "Бурана" виник скандал
Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про намір повернути в Росію космічний корабель "Буран" із "Байконура". Між ним та директором казахського підприємства виник скандал. Влада Казахстану пообіцяла повернути кораблі в держвласність.
У Москві збудують поліцейську штаб-квартиру
Для московського 2 спецполку поліції збудують штаб-квартиру в Москві. Вартість новобудови становить 10 мільярдів рублів. Основне завдання спецполку – жорстокі побиття учасників мітингів та затримання опозиціонерів.
Погрози за заяви про расизм
Блогерка Марія-Магдалена Тункара розповіла своїм підписникам про проблему расизму в Росії. Через це дівчина отримала чимало погроз. Тульські чиновники вирішили боротися з расизмом та зняли для молоді соціальний ролик, але, як завжди, не з тим посилом.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі": дивіться відео