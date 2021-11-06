Якими курйозними подіями запам'ятався тиждень у Росії – дізнайтесь у програмі.
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Ображений Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко образився на російського колегу Володимира Путіна, бо той не покликав його в окупований Крим. Очільник Кремля відвідав півострів 4 листопада.
Атаки на священника
На підтримку політв'язня Олексія Навального священник Російської православної церкви написав допис у фейсбуці. Після таких дій його усунули зі всіх посад.
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Модна Собчак
Телеведуча та політикиня Ксенія Собчак намагається використовувати молодіжний сленг. На одній з програм вона сказала: "То це був крінж чи все-таки рофл?".
У тюрму за фото
Двох російських блогерів засудили до 10 місяців в'язниці за провокативне фото на фоні храму Василя Блаженного. Їх звинуватили в образі почуттів вірян.
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Захисник самопроголошеного
Проросійський пропагандист з Білорусі Григорій Азарьонок звинуватив Ксенію Собчак у наклепі на самопроголошеного президента Лукашенка. Однак не сказав, що саме йому не подобається у заявах Собчак.
Не отримав "подарунок"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час візиту до Норвегії ледь не забрав сімейну реліквію очільниці міністерства закордонних справ країни. Ця річ – сімейна реліквія часів Другої світової війни.
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Паркан для невакцинованих
У Росії по-своєму борються із коронавірусом. У торговому центрі міста Курган встановили "антиковідні загони" для людей. Там поставили дерев'яні палети.
Рабство в Туркменістані
На початку пандемії влада Туркменістану заперечувала існування коронавірусу. Однак наразі там порушників маскового режиму примусово відправляють збирати буряки та бавовну, а тих, хто опирається – поліція б'є гумовими кийками.
Суд з Metallica
Росіянин подав до суду на гурт Metallica й вимагає від них мільярд доларів. Чоловік переконує, що він є автором логотипу та текстів пісень. Крім того, він вимагає довічне утримання.
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