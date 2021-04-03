"Туламашзавод" освоїв виробництво електрокарів "Мураха". Грузовик може розігнатись всього до 22 кілометрів за годину. Щоправда автомобіль настільки маленький, що за розміром підійде дітям.

Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.

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Карма від Байдена

Президент США Джо Байден нещодавно декілька разів впав на сходах. Це відразу взялись коментувати російські ЗМІ. Тепер карма повернулась, й їхня телеведуча Катерина Стриженова впала у прямому ефірі. Можливо, вона зломала руку.

Соловйов вважає Гітлера сміливим

Російський пропагандист Володимир Соловйов під час прямого ефіру на телебаченні порівняв Олексія Навального з Адольфов Гітлером. Тепер поліція перевіряє його слова на наявність заклику до нацизму. Також він зазначив, що Гітлер начебто був сміливим.

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Концерт в Мінську

У столиці Білорусі Мінську на головній арені виступила російська група "Руки Вверх". За словами місцевих ЗМІ, концерт відвали сотні людей. Також вони підкреслили, що навіть чоловіки плакали під пісні "Солнышко" і "Алешку".

Здоров'я Навального

Члени Громадської комісії спостереження Володимирській області відвідали опозиціонера Олексія Навального в колонії. Це зробили після того, як його захисники повідомили про погіршення здоров'я опозиціонера.

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Вакцинація для тварин

Федеральна служба Росії з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії зареєструвала вакцину від коронавірусу для тварин з назвою "Карнивак-Ков". Це перший профілактичний препарат у світі, призначений для тваринного світу.