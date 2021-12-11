Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень – дізнавайтесь у програмі.
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Дельта у Росії
У Росії заявили, що 90% всіх інфікованих штамом коронавірусу Дельта заразились від однієї людини. Вірус спалахнув у Росії весною 2021 року та має індійське походження.
Навальний отримав нову роботу
Олексій Навальний отримав нову роботу у колонії й водночас провів філологічне розслідування. Засуджений опозиціонер працює у швейному цеху тюремної установи й вирішив підняти питання щодо фемінітивів.
Російський магніт "Ельбрус-8СВ"
У Росії інтернет-магазин виставив на продаж "подарункові" версії російського процесора "Ельбрус-8СВ". Від звичайних вони мало чим відрізняються. Коштує такий подарунок 2500 російських рублів.
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Тюремний термін тіктокеру
Тіктокер, який на мітингу в Москві закидав сніжками автомобіль ФСБ, отримав 2 роки і 8 місяців колонії. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков взагалі заявив, що чоловіку вибило око, однак це виявилося брехнею.
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