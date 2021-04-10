Росія надзвичайно агресивно сприймає можливість вступу України в НАТО. Пропагандист Володимир Соловйов навіть заявив, що варто влаштувати ядерний вибух, щоб відлякати НАТО від Донбасу.

Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.

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Навального лікують в колонії

У російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання у виправній колонії, почався сильний кашель і піднялась температура. Він заявив, що у колонії – спалах туберкульозу, а також поскаржився на умови, в яких перебуває. Натомість російська влада запевнила, що це брехня. Політики проінспектували колонію та сказали, що умови "значно кращі, ніж в Україні".

Друга дружина Кадирова

Журналісти у своєму розслідуванні повідомили, що глава Чечні Рамзан Кадиров має другу неофіційну дружину – Фатіму Хазуєву. Вона була учасницею єдиного конкурсу краси в сучасній Чечні, який відбувся ще у 2006 році. За інформацією ЗМІ, у Хазуєвої є палац, розташований поряд з резиденцією Кадирова.

Дудя перевірять на наркотики

Міністерство внутрішніх справ Росії попросили перевірити інтерв'ю журналіста і блогера Юрія Дудя. Запідозрили, що у ролику він може популяризувати наркотики.

Скандал довкола Ердогана

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на саміті ЄС-Туреччина втрапила у незручне становище. Коли президент Туреччини Реджеп Ердоган та президент Європейської Ради Шарль Мішель зайшли у приміщення – для Урсули фон дер Ляєн не знайшлося місця.

Невдоволення у бік Ермітажу

У Росії поскаржилися на Ермітаж через оголені скульптури. Зазначили, що це нібито погано впливає на виховання дітей. Додамо, що директор музею не повідомив, хто саме висловив таку скаргу. Однак наголосив, що це схоже невдоволення вже не вперше чує саме від державних відомств.

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Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівки" за 10 квітня: дивіться відео