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До теми У мережі жартують через величезний стіл Путіна на зустрічі з Макроном

Чорний ящик для Путіна

Під час зустрічі Володимира Путіна з Еммануелем Макроном увагу привернув не лише великий стіл, але й інша деталь, схожа на ящик. Існує кілька версій, для чого саме очільнику Кремля був потрібен цей предмет.

Петиції про відставку Кадирова

Опозиційний із Росії та друг вбитого Бориса Нємцова Ілля Яшин захотів відставку глави Чечні. Він навіть створив петицію з вимогою про звільнення Рамзана Кадирова.

Полковник Лукашенко

Олександр Лукашенко захотів звання полковника російської армії, яке йому нібито обіцяв Володимир Путін. Самопроголошений президент Білорусі хоче, щоб глава Кремля зробив це відкрито.

Тюрма за відеогру

Російських школярів звинувачують у нібито терористичному угрупованні у відеогрі Minecraft. Підлітки побудували в грі будівлю ФСБ і планували її підірвати.

Звернення до Тарантіно

Мешканці Рязанській області звернулись до Квентіна Тарантіно з проханням врятувати будинок поета Бориса Пастернака. Мовляв, закинута будівля є "головним визначним місцем" міста.

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