Вєсті Кремля: Путіну заборонили парад Перемоги через СOVID-19. Удар по вірусу

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня – парад Перемоги у Росії може не відбутись. Все через пандемію COVID-19. Однак навіть якщо захід відбудеться – людей, яким понад 65 років, не дозволять прийти. Вся біда у тому, що Путіну – 67. Кадиров вирішив вдарити по вірусу – у нього для цього є свої методи.

Також у випуску: Бережіть попів. Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня 2020: