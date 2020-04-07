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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті Кремля: Путіну заборонили парад Перемоги через СOVID-19. Удар по вірусу

      -
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня – парад Перемоги у Росії може не відбутись. Все через пандемію COVID-19. Однак навіть якщо захід відбудеться – людей, яким понад 65 років, не дозволять прийти. Вся біда у тому, що Путіну – 67. Кадиров вирішив вдарити по вірусу – у нього для цього є свої методи.

      Також у випуску: 

      Бережіть попів.

      Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня 2020:

       

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини політики
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