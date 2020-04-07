Вєсті Кремля: Путіну заборонили парад Перемоги через СOVID-19. Удар по вірусу
-
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня – парад Перемоги у Росії може не відбутись. Все через пандемію COVID-19. Однак навіть якщо захід відбудеться – людей, яким понад 65 років, не дозволять прийти. Вся біда у тому, що Путіну – 67. Кадиров вирішив вдарити по вірусу – у нього для цього є свої методи.
Також у випуску:
Бережіть попів.
Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 квітня 2020:
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 14:00 Коронавірус в Іспанії: після 4-денного спаду кількість смертей знову зросла
сьогодні , 16:39 В Одесі патрульні повалили на землю власника кіоску з кавою: що кажуть у поліції
Вибір редакції
-
Великдень у 2020 році: дата свята і традиціїсьогодні , 16:45
-
Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертівсьогодні , 16:43
-
Остаточне знищення: Коломойський показав крайню межу, до якої може шантажуватисьогодні , 19:00
-
Хто і як заробляє на коронавірусісьогодні , 14:13
-
Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні стрависьогодні , 17:10
-
Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантинсьогодні , 16:20
Пропозиції партнерів
Коментарі