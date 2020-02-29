Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 лютого – Лавров давно на посаді і вже встиг добряче постаріти, його втому стало більш ніж помітно. Лаврову варто бути обережніше. Путін – не осавул, а КГБіст, і в такого рука пристрелити загнаного коня не здригнеться. Пиня нещодавно згадав про новітні лазерні комплекси, а отже варто чекати на черговий фейл "фантастичних" випробувань.

Також у випуску: Двійники Путіна існують. Загадкові букви. Латання іміджу. Хода проти системи. Старі пісні на новий лад. Інтелект Путіна. Ти нє прайдьош! Бердимухамедов заборонив коронавірус. Німфа Віола. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 29 лютого 2020