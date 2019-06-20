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      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка

      Вєсті.UA 236 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 червня – попри закон про декомунізацію мер Харкова Геннадій Кернес повернув одному з міських проспектів ім'я кровожерливого полководця Жукова. З таким же ж успіхом чиновник може відкрити й пам'ятник Адольфу Гітлеру. Втриматися на посаді за нового президента Зеленського не так вже й легко, проте Луценко зумів. Схоже, справа тут не лише у любові до праці.

      Також у випуску:

      Грузинський двійник Зеленського.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Новини Харкова Геннадій Кернес Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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