Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 червня – попри закон про декомунізацію мер Харкова Геннадій Кернес повернув одному з міських проспектів ім'я кровожерливого полководця Жукова. З таким же ж успіхом чиновник може відкрити й пам'ятник Адольфу Гітлеру. Втриматися на посаді за нового президента Зеленського не так вже й легко, проте Луценко зумів. Схоже, справа тут не лише у любові до праці.
Також у випуску:
Грузинський двійник Зеленського.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі