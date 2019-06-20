Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 червня – попри закон про декомунізацію мер Харкова Геннадій Кернес повернув одному з міських проспектів ім'я кровожерливого полководця Жукова. З таким же ж успіхом чиновник може відкрити й пам'ятник Адольфу Гітлеру. Втриматися на посаді за нового президента Зеленського не так вже й легко, проте Луценко зумів. Схоже, справа тут не лише у любові до праці.

Також у випуску: Грузинський двійник Зеленського.

Джерело: 24 канал