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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії

      Вєсті.UA 60 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 жовтня – фігурант гучного розслідування про корупцію в Укроборонпромі Олег Гладковський вирішив, що запахло смаженим, зібрав валізи та намагався втекти з країни. Але щось пішло не так. Днями президент із робочим візитом відвідав Латвію, чи то Литву. Розібратися з цим не так вже й легко. Особливо, коли не знаєш географію.

      Також у випуску:

      Кернес назвав депутата "змієм легкої поведінки".

      blog_ava
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      Теги: Вєсті.UA Новини України Олег Гладковський Володимир Зеленський
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