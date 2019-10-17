Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 жовтня – фігурант гучного розслідування про корупцію в Укроборонпромі Олег Гладковський вирішив, що запахло смаженим, зібрав валізи та намагався втекти з країни. Але щось пішло не так. Днями президент із робочим візитом відвідав Латвію, чи то Литву. Розібратися з цим не так вже й легко. Особливо, коли не знаєш географію.
Також у випуску:
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