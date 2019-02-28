Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 лютого – під Верховною Радою днями опинився новенький Lexus, вартістю мінімум 80 тисяч євро. Проте належить він не нардепам та навіть не президенту, а звичайному завгоспу ВР. НАБУ – найстрашніший орган в Україні. Бо саме після розслідувань антикорупційного бюро в українських можновладців з'являються невиліковні хвороби. А вони переходять в епідемії.
Також у випуску:
Вілкул агітує за MARUV.
Матюкливий Кернес.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі