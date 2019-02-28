20:13
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.

      Вєсті.UA 11 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 лютого – під Верховною Радою днями опинився новенький Lexus, вартістю мінімум 80 тисяч євро. Проте належить він не нардепам та навіть не президенту, а звичайному завгоспу ВР. НАБУ – найстрашніший орган в Україні. Бо саме після розслідувань антикорупційного бюро в українських можновладців з'являються невиліковні хвороби. А вони переходять в епідемії.

      Також у випуску:

      Вілкул агітує за MARUV.

      Матюкливий Кернес.

      blog_ava
      Ніхто не був готовий, – у Суспільному пояснили, як скандальні ANNA MARIA опинилась на Нацвідборі
      сьогодні
      5187
      Теги: Вєсті.UA Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      сьогодні , 20:01 Президент, Рада, Кабмін: хто за що відповідає
      Євгенія Мазур 108
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      сьогодні , 19:33 Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
      Яніна Ткачук 2425
      Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 Медична реформа: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 276
      Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение
      сьогодні , 18:59 Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение
      Ян Валетов 576
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 18:48 Трансфери українських клубів 2019 року
      5346
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Нові пригоди Азарова та терористи в українському списку партій
       11 вересня 2015 , 20:12
      Вєсті.UA. Найєм може змінити професію. Що сталось із Савченко
       13 грудня 2016 , 19:40
      Вєсті.UA. Кличко – людина мистецтва. Багатослів'я Ляшка
       28 вересня 2018 , 19:46
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня 2018 , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук