Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 28 лютого – під Верховною Радою днями опинився новенький Lexus, вартістю мінімум 80 тисяч євро. Проте належить він не нардепам та навіть не президенту, а звичайному завгоспу ВР. НАБУ – найстрашніший орган в Україні. Бо саме після розслідувань антикорупційного бюро в українських можновладців з'являються невиліковні хвороби. А вони переходять в епідемії.

Також у випуску: Вілкул агітує за MARUV. Матюкливий Кернес.