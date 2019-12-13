Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 13 грудня – Зеленський поскаржився, що через мітингувальників на Банковій йому важко працювати. Тому він вирішив встановити там ковзанку. Під час саміту у нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів у гості. А вони взяли і приїхали.
Також у випуску:
Малюська скаржиться на малюську зарплату.
Дивіться повний випуск "Вєсті.UA" за 13 грудня 2019:
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