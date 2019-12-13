Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 13 грудня – Зеленський поскаржився, що через мітингувальників на Банковій йому важко працювати. Тому він вирішив встановити там ковзанку. Під час саміту у нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів у гості. А вони взяли і приїхали.

Також у випуску: Малюська скаржиться на малюську зарплату. Дивіться повний випуск "Вєсті.UA" за 13 грудня 2019: