Вєсті.UA: Які дебати насправді побачать українці. Добкін теж готується до дебатів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 квітня – дебати перед другим туром президентських перегонів вже увійшли в історію, хоч ще і не встигли відбутися. Українці точно не знають як будуть проходити ці дебати, але припущення існують найнеймовірніші. Добкін дуже хоче потрапити до партії Зеленського, навіть передивився всі випуски "Кварталу 95". Проте це йому точно не світить.
Також у випуску:
Метод Зеленського.
"Дзвінок другу" від Ляшка та Капліна.
Джерело: 24 канал
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