Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 травня – політики старої генерації заговорили про ребрендинг. "Вєсті.UA" пофантазували та допомогли їм у цьому. Не секрет, що Ляшко король дешевого епатажу в українській політиці, він нікому не дає сумувати. Але якщо вірити останнім соцопитування, партія Валерійовича ризикує пролетіти на виборах у Раду. Тому радикал вже замислився над новою кар'єрою.
Також у випуску:
Скільки кандидати у президенти витратили на агітацію.
Мертва петля для Капліна.
Друге пришестя Вакарчука.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі