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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни

      Вєсті.UA 452 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 травня – політики старої генерації заговорили про ребрендинг. "Вєсті.UA" пофантазували та допомогли їм у цьому. Не секрет, що Ляшко король дешевого епатажу в українській політиці, він нікому не дає сумувати. Але якщо вірити останнім соцопитування, партія Валерійовича ризикує пролетіти на виборах у Раду. Тому радикал вже замислився над новою кар'єрою.

      Також у випуску:

      Скільки кандидати у президенти витратили на агітацію.

      Мертва петля для Капліна.

      Друге пришестя Вакарчука.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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