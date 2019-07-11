Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 липня – враховуючи нетерпимість Зеленського до раніше засуджених, яку він продемонстрував напередодні, тепер можна чекати й сеансу екзорцизму з Юрієм Луценком. Власник NewsOne Тарас Козак міг бути нормальним козаком, допоки не втрутилися почуття. Адже любов зла – полюбиш і Медведчука.
Також у випуску:
Що задумав Кличко.
Героїзм Пашинського.
Джерело: 24 канал
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