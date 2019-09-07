Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – Петро Порошенко в черговий раз не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, тому що у нього нова робота. Він тепер депутат у Верховній Раді і пропускати засідання не може. Кабмін підтримав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Як сказав мер столиці, тепер він може нагадувати англійську королеву.
Також у випуску:
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Нова команда для Авакова.
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Акуастична зброя Ляшка.
Джерело: 24 канал
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