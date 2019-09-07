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      Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою

      Вєсті.UA 39 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – Петро Порошенко в черговий раз не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, тому що у нього нова робота. Він тепер депутат у Верховній Раді і пропускати засідання не може. Кабмін підтримав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Як сказав мер столиці, тепер він може нагадувати англійську королеву.

      Також у випуску:

      Новий правопис для українців.

      Нова команда для Авакова.

      "Слугам народу" заборонили інтим.

      Акуастична зброя Ляшка.

      blog_ava
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      сьогодні
      29851
      Теги: Вєсті.UA Володимир Зеленський Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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