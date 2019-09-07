Вєсті.UA. Жир: Порошенко знайшов причину ходити на роботу. Кличко стає королевою

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – Петро Порошенко в черговий раз не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, тому що у нього нова робота. Він тепер депутат у Верховній Раді і пропускати засідання не може. Кабмін підтримав звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Як сказав мер столиці, тепер він може нагадувати англійську королеву.

Також у випуску: Новий правопис для українців. Нова команда для Авакова. "Слугам народу" заборонили інтим. Акуастична зброя Ляшка.

Джерело: 24 канал