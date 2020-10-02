Багато хто робить помилки, коли обговорює умови, за яких мають відбутись місцеві українські вибори на окупованих Росією територіях, адже вони не мають нічого спільного з виборами на Донбасі. Голосування в умовах окупації – це лінія, яку гне Кремль, вони можуть відбутись і без української влади.

Утром выборы, а вечером вроде как контроль над границей – эту свою шарманку Кремль многократно и надоедливо пускает по кругу из-за чего переговоры зашли в тупик. Украина вопрос касательно выборов под дулом российских автоматов не рассматривает и готова наводить порядок только после ухода нечистоплотных соседей. Об этом говорится в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Противоречивые позиции Минских соглашений

Местные выборы на Донбассе и в Крыму не состоятся в октябре 2020-го года из-за невозможности их организации. Но в случае прекращения вооруженной агрессии Росси Украина в любой момент готова вернуться к этому вопросу. Путин каждый раз ссылается на Минские соглашения, но документ нуждается в редакции, ведь там указаны абсолютно противоречивые позиции.

"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов", – написано в Минских соглашениях про спорную очередность действий.



Комплекс мер по выполнению Минских соглашений / Скриншот с видео

В документе также указано, что выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека. ОБСЕ придерживается исключительно Копенгагенских стандартов, по которым независимые выборы могут пройти на территории которая контролируется правительством.

Хрупкое положение главарей террористов

Последние местные выборы в Украине проходили в 2015 году. Тогда парламент принимал такое же постановление и имел такую же позицию –выборы в непризнаных ДНР и ЛНР невозможны, пока российские танки не "учешут" с нашей страны. Только 5 лет назад Россию эти формулировки никак не волновали. Теперь Кремль за них вцепился, чтобы "потянуть резину" и шантажировать Украину. В том числе идеей – если Украина не проведет выборы – их проведут оккупанты сами.

Из-за этого на Донбассе суетятся главари террористов с хрупким положением. Денис Чипушилин стал шишкой при очень своеобразньіх обстоятельствах. Сначала, так сказать, бум – и Захарченко освободил место для последователя. А потом случился небольшой, как любят говорить на России, переворот – и вот уже в непризнаной ДНР отстранили преемника Захарченка Дмитрия Трапезникова и с разрешения Москвы назначили Пушилина.



В непризнаной ДНР с разрешения Москвы назначили новго преемника / Скриншот с видео

Роль Пушилина в проросийской пропаганде

За ручку привел и усадил его в кресло бывший помощник Путина Владислав Сурков, который курировал "украинское направление". Вначале 2020-го года Суркова уволили и после этого кресло под Пушилиным зашаталось.

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Сейчас он имеет стандартный набор агитатора-популиста – пышно открывает магазины и бордюры, следит за ремонтом школьных столовых и прачечных. На экранах он выслушивает жителей в оккупации и чихвостит чиновников. В проросийской пропаганде о Денисе Пушилине говорят как о мертвом – либо хорошо, либо ничего. В сюжетах невозможно услышать неудобный вопрос главарю группировки, на который он тупо блеет и помахивает бороденкой.

Прекрасный пример тому – недавняя так называемая прямая линия с Денисом Пушилиным на местном пропагандистском телевиденье. Ему должны были звонить жители Донбасса в студию и ставить неудобные вопросы. А по факту неудобно было разве что Пушилину читать ответы с листочка, которые тугой террорист не в состоянии выучить, на эти, вроде как, непредсказуемые и неподготовленные заранее вопросы.



Так называемая прямая линия на пропагандистском телевиденье / Скриншот с видео

Все это – борьба Пушилина за собственную безальтернативность в глазах Москвы. В семье не без Брута и главарь террористов знает, что под него копают конкуренты. Ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

"Эпилептические" припадки Приходько

А выборы на Донбассе необходимы, чтоб подтвердить авторитет действующих ватажков, либо создать влияние новому главарю. После того, как люди увидят поддержку на голосовании градус неуверенных в легитимности российской власти на Донбассе спадет.

Все чаще начал светится на пропагандистском телевиденьи самопровозглашенный мер Горловки Иван Приходько. А недавно так вообще – запел. Казалось бы, о чем должен щебетать вроде как меру Горловки, как про зону или свой город. Иван Приходько поучавствовал в так называемом гимне Горловки. Получил первую строчку, а так же судорожно потряс конечностями, сделав бровки домиком в стиле Кати Лель.



Приходько поучавствовал в так называемом гимне Горловки / Скриншот с видео

Но в якобы гимне Горловки про саму Горловку – ничего. Иван Приходько продемонстрировал свои эпилептические припадки под слова "живи Донбасс" возле клумбы в виде надписи Донецк. И это больше смахивает на агитационный клип.



Иван Приходько / Скриншот с видео

Сейчас на территории непризнаной ДНР идет интенсивная подготовка к местным выборам. Нелегетимное голосование планируется на весну 2021 года, считает бывший председатель так называемого "парламента ДНР" Андрей Пургин. Он даже объявил о создании "Республиканской партии Донбасса", которая выступит опозицией действующему недоруководству. По его словам сейчас активизировались и структуры, имеющие отношение к куму Путину Виктору Медведчуку. Так что на следующий год Пушилину скорее всего заказан столик в кафе "Сепар".