Рівно 16 років тому одне куряче яйце могло змінити історію України. Бац, і Україна не буксує в розвитку через тотальну корупцію під керуванням зека, який зривав з людей хутряні шапки, поки ті користувалися послугами громадського туалету. Бац, і герої Небесної Сотні живі, а разом з ними і тисячі українських солдат. Бац, і Росія не окупувала Донбас і Крим.

Бац, и у сотен украинцев не разрушены дома, судьбы и семьи. Но, как говорил немецкий историк Карл Хампе, – история не имеет сослогательного наклонения. Читайте о Януковиче и курином снаряде – в видеоблоге "Антифейк" на 24 канале.

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Годовщина яичного терракта

Ровно 16 лет назад в эти дни Янукович упал в обморок от куриного снаряда. Вследствие яичного теракта Федорович оказался в реанимации, якобы на грани жизни. Стыковка яйца с телом Януковича произошла в Ивано-Франковске. Нападающий в далеком 2004 году выступил против админресурса: его и других студентов заставили прийти на встречу с политиком.

В честь годовщины яичного терракта давайте посмотрим через призму Януковича. Некоторые зомбированные российской пропагандой жители Донбасса свято уверены в том, что в один день Путин придет к ним домой и сотворит, как минимум, Иерусалим Небесный. Хотя стоптанная российским военным сапогом территория уже по описанию напоминает Аид, который злобный карлик бросит, как использованный незачатник, когда тот уже перестанет быть ему необходим.

В Януковича кинули яйцем: відео

План Кремля

Пару лет назад Кремль готов был забрать с Донбасса военных и российские танки, которые в 2014 году магическим образом шахтёры якобы выкопали в шахтах. Местные ватажки в какой-то момент исчезли б или в заведениях по типу "Сепар", или в донецких лифтах, хотя это лишь вопрос времени. Они слишком токсичны, а поэтому должны были стать разогревом для местного хедлайнера – Виктора Януковича.

Россия собиралась передать оккупированную территорию вроде как под контроль Киева, но при одном условии: Донецкая и Луганская области должны стать Автономной республикой Донбасса с безмозглым Януковичем у руля. По факту, Кремль в таком случае получил бы еще больше рычагов влияния на Украину. Россия так узаконила бы тут свое присутствие.

Детали этого сомнительного плана опубликовала разведка Соединенных Штатов. Чтобы понять суть схемы нам важно знать 2 персонажей.

Российско-украинский политтехнолог Константин Килимник . В 2010 году он помог стать президентом Виктору Януковичу, после его побега работал с партией Опозиционный Блок - наследником Партии регионов, а сейчас безвыездно спрятался на России.

. В 2010 году он помог стать президентом Виктору Януковичу, после его побега работал с партией Опозиционный Блок - наследником Партии регионов, а сейчас безвыездно спрятался на России. Пол Манафорт – он попал в окружение Януковича в 2004 году с помощью россиян. Манафорт был политконсультантом Дональда Трампа, когда тот прокладывал себе путь в кабинет президента в Белом Доме. Пола считают одним из посредников между штабом Трампа и Кремлем.



Константин Килимник / Фото argumentua

Сейчас Манафорт проходит по делу расследования вмешательства Кремля в американские выборы. Полтконсультант арестован, а информация про план возвращения Януковича в роли лидера так называемой Автономной Республики Донбасса стали известны после его показаний ФБР и переписок с тем самым политологом Януковича. Килимник же был правой рукой Манафорта в его украинском бизнесе.



Янукович и Манафорт / Фото epravda

Может ли Янукович вернутся в Украину

Абсурд, нелепость, бессмысленность, глупость, несуразица, чепуха, бред, нонсенс и парадокс – ответил бы на этот вопрос любой адекватный человек. Разве что под конвоем прямиком в украинскую тюрьму, если его не разорвут на куски по пути. Только "самый легитимный" абсолютно другого мнения, как и верхушка российских чиновников.

В 2016 году Янукович загорелся планом России, в котором он должен стать лидером новосозданной Автономной Республики Донбасса, а вместе с тем и вернуться в поток большой политики. Ключевую роль в этом безумном плане должен был сыграть Дональд Трамп. Пол Манафорт обязан был убедить американского президента, что тогдашний гарант Украины не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, ведь тот на войну может скинуть все свои неудачи. И что план Автономной республики с Януковичем – единственный верный для Украины, где каждый день гибнут люди. Трамп, в свою очередь, должен был повлиять на Порошенка.



Петр Порошенко / Фото newsmir.info

Вопреки усилиям российских агентов администрация Трампа план в реальность не воплотила. Хотя, до сих пор неизвестно слышал ли сам президент США про идею Москвы до обнародования фактов расследования. Но не смотря на это у схемы Януковича все равно не было шансов. Сам Донбасс не готов был принять Януковича и отторганл его как инородное тело. Несколько лет подряд различные социологи по заданию России проводили опросы на оккупированных территориях – как можно вернуть Януковича. Данные упёрто показывали, что люди Донбасса не хотят его видеть даже на расстоянии пушечного выстрела.

Несколько лет Россия твердолобо пыталась вернуть нам Януковича. Это показывает непросветное слабоумие Кремля, который абсолютно не читает и не воспринимает настроения Украины. Россия готова тратить безумные деньги на все эти договорняки, действуя врознь даже здравому смыслу. Тот самый Янукович боится за свою жизнь даже в Ростове.

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Преданный пёс Добкин

4 февраля 2015 года народные депутаты в Верховной Раде голосовали за лишение Виктора Януковича статуса президента. Решение поддержали 281 народный депутат. Преданным псом до конца тогда остался бывший глава Харьковской обладминистрации – Михаил Добкин. Он проголосовал против.



Михаил Добкин / Фото Укрінформ

Добкин едва ли не единственный, от которого мы узнаем как доживает свою паскудную жизнь Янукович. В прошлом году харьковский регионал с улыбкой вспоминал старого товарища и сообщил, что самый легетимный не выходит в общество без профессионального грима, чтоб его никто не узнал на улице. Многие говорят, что он все больше пьет и все еще пытается строить из себя местного царька. Янукович никому не нужен, его избегают даже всякие Азаровы и Захарченки. Так он и закончит – как паршивая собака на задворках чужой страны.