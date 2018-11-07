Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы

Главный день этой недели и даже всего месяца – это 6 ноября. А именно день промежуточных выборов в Конгресс США. К следующей моей передаче голоса подсчитают, и я точно смогу уже сказать, кто победил, но одно ясно уже сейчас – дело действительно серьезное.

И демократы, и республиканцы всю кампанию называли эти выборы самыми важными в истории своей страны. Посмотрите, например, что говорят по этому поводу Дональд Трамп и Барак Обама.

Читайте також: Работающий пенсионер: почему у Ангелы Меркель нет политического будущего

Видео: что думают Трамп и Обама о выборах 6 ноября

Исключительная важность результата обусловлена вот чем. Сейчас решается, какой будет суть Америки – не просто ее политическое устройство, а внутренняя философия. Страна, в которой победят сторонники Трампа, будет очень отличаться от страны, где одержат верх люди Обамы.

Победа Трампа

Смотрите. Первый вариант – если побеждает действующий президент, то есть Республиканская партия.

В этом случае исчезнет очень важный институт демократии, а именно – у Трампа вообще не останется никаких сдержек и противовесов. Под его контролем окажется Конгресс – и нижняя Палата представителей, и верхняя – Сенат.

Судебная власть тоже у него в кармане, поскольку именно Сенат занимается назначением новых судей. Более того, за один год Трамп пропихнул в Верховный суд США сразу двух своих друзей. Теперь у республиканцев там большинство.

Таким образом, законодательная, судебная и исполнительная ветки власти окажутся под полным контролем Трампа. С таким арсеналом он запросто разберется с "четвертой властью", то есть свободными СМИ, которых он открыто называет "врагами народа". Прям как Сталин в свое время.

Для этого ему надо будет лишь поменять Конституцию, выкинув из нее Первую поправку, которая гарантирует свободу слова. Скептики скажут: "Да ладно, Конституцию он менять не будет, это уже слишком!". И будут правы. Трамп не хочет не менять Конституцию, а отменять целые ее куски.

На неделе он открыто заявил, что собирается отменить предоставления гражданства США всем людям, рожденным на территории этой страны. А это правило содержится именно в Конституции! Отменить его он хочет своим указом – без всяких там долгих законодательных процедур.



Дональд Трамп

Если республиканцы получат большинство в Конгрессе, то ему ничто не помешает осуществить задуманное и поменять Конститутцию просто своим указом! Некому будет его остановить! В общем, Америка фактически получит диктатора типа Виктора Януковича со всеми вытекающими нехорошими последствиями.

В этом случае, думаю, там и Майдан может начаться. Простые американцы не позволят установить в своей стране режим личной власти. Особенно это касается Калифорнии, Нью-Йорка и других мест, где подавляющее большинство жителей – демократы.

Для Америки, конечно, это плохой вариант – проблем появится море. Но нам тут, за океаном, на все это будет очень интересно смотреть. Не хуже сериала "Карточный домик".

Победа Обамы

По всем социологическим исследованиям, сейчас намного более вероятной кажется победа демократов. Не зря Барак Обама весь октябрь и начало ноября без остановки колесил по Америке, призывая сограждан голосовать за свою партию. Бедный бывший президент даже голос сорвал и в последние дни жутковато сипел, пугая людей Трампом.

Читайте також: Тропический Трамп: какие диктаторские сюрпризы приготовил новый глава Бразилии Болсонару

Цель его очень проста – добиться появления той самой сдержки и противовеса, которые не дадут действующему президенту стать по сути диктатором. Для этого демократам необходимо большинство в Палате представителей и (желательно) в Сенате.



Барак Обама

Если они своего добьются, то что же мы получим? Смотрите: Конгресс не даст президенту выполнять его программу – снижать налоги, убирать проверки бизнеса, дружить с Россией, воевать с Ираном и так далее. Скорее всего, Конгресс не даст Трампу принять бюджет, который он захочет. Таким образом, работа государственной власти будет парализована. Между парламентом и администрацией Трампа (то есть правительством) начнется бесконечная война на истощение.

Они будут блокировать любые действия друг друга, и это обычно заканчивается очень плохо. В данном случае, это и вовсе ужасно. Почти все крупные специалисты в экономике говорят, что в следующем году (или через год) стоит ждать ужасного, всемирного экономического кризиса. Помните, такие кризисы были каждые 10 лет – в 1998 году, в 2008 году, ну и вот сейчас 2018-й, снова здорово!

Если при глобальном экономическом цунами главная экономика планеты будет парализована, добра не жди. Все негативные эффекты только усилятся. Кстати, сам Трамп копает яму под мировую экономику: он уже начал несколько торговых войн, плюс объявил нефтяное эмбарго против Ирана. Молодец, что тут скажешь!

Но и это еще не все. Полностью демократический Конгресс наверняка начнет еще и процедуру импичмента Трампа. Многие политики-демократы не скрывают, что только ради этого и баллотируются в парламент.

Читайте також: Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа

Сейчас сложно сказать, смогут ли они катапультировать президента из Белого дома, но попытаются наверняка. Это тоже обязательно приведет к миллиону скандалов и злобной политической войне в Вашингтоне.

В общем, какими бы ни были итоги выборов в США, нам с вами точно скучно не будет. Одно только замечание: очень хотелось бы, чтобы в процессе выяснения отношений республиканцы и демократы не пустили под откос свою страну. Поскольку в современном мире, если заболеют США, то чихать, кашлять и лежать с температурой будет и вся остальная планета.