Від "плану Б" до 100 тисяч підписників: як WhatsApp 24 Каналу став найбільшим новинним каналом

Понад 100 тисяч підписників, найбільша аудиторія серед українських медіа у WhatsApp і стабільне зростання. Саме таких результатів досяг WhatsApp-канал 24 Каналу менше ніж за три роки після запуску.

Коли й чому 24 Канал запустив WhatsApp-канал

Коли WhatsApp влітку 2023 року відкрив можливість створювати канали в Україні, 24 Канал став одним із перших українських медіа, які почали працювати з новим інструментом.

Читайте також Читачі 24 Каналу можуть самі налаштувати свої рекомендації у Google: як це зробити

Спочатку команда 24 Каналу розглядала WhatsApp як стратегічний резервний майданчик. У той час багато медіа значною мірою залежали від Telegram як основного каналу дистрибуції новин. Водночас ринок дедалі більше усвідомлював ризики концентрації аудиторії на одній платформі.

Саме тому команда почала розвивати альтернативні канали комунікації з читачами. WhatsApp став одним із таких напрямків. На старті ми сприймали його як "план Б", але згодом він перетворився на повноцінний канал із власною великою аудиторією.

Хочеться вірити, що колись українці таки перейдуть на WhatsApp. Але думаю, що для цього спершу МЕТА потрібно зробити його зручнішим і для споживання новин, а не лише для спілкування. Бо наразі має суттєві мінуси як для звичайного користувача, так і для редактора. Зокрема немає нормальних інструментів статистики, а також діє низка заборон, які перекликаються з іншими платформами МЕТА (як Facebook, Instagram, Threads),

– ділиться керівник і продюсер Cоцмедіа 24 Каналу Яромир Вдович.

Результат перевершив очікування

Початкові цілі були досить скромними. Ми розуміли потенціал платформи, однак не очікували, що вона зможе так швидко набрати велику аудиторію читачів.

Сьогодні канал налічує понад 100 тисяч читачів і продовжує активно зростати. Лише за останній рік аудиторія зросла на 77%.

Фактично WhatsApp став ще одним самостійним майданчиком для споживання новин поруч із сайтом, Telegram та соціальними мережами.

Цікаво, що аудиторія каналу не лише українська. Від 10% до 16% підписників перебувають за межами України. Канал читають користувачі в Німеччині, Польщі, Казахстані, Киргизстані та багатьох інших країнах світу.

Що допомогло WhatsApp-каналу вирости до 100 тисяч підписників

Верифікація каналу

Отримання офіційної позначки WhatsApp стало важливим фактором довіри. Користувачі бачили, що підписуються саме на офіційний канал 24 Каналу, а не на сторонню сторінку чи неофіційну спільноту.

Ситуативне просування

Найкращу динаміку зростання канал демонстрував під час важливих інформаційних приводів. У моменти, коли питання доступу до новин, резервних майданчиків або інформаційної безпеки ставали особливо актуальними, користувачі активніше шукали альтернативні джерела отримання інформації.

Систематичне нагадування

Зростання не відбулося випадково. Канал регулярно інтегрувався у редакційні та маркетингові активності. Ми постійно розповідали аудиторії про можливість отримувати новини через WhatsApp та робили канал помітною частиною наших комунікацій.

Сила екосистеми медіахолдингу

Важливу роль відіграла підтримка власних майданчиків. Просування через сайти, соціальні мережі та інші продукти холдингу дозволило швидко масштабувати новий канал і познайомити з ним мільйони читачів.

Відмінність WhatsApp від Telegram

Яромир підкреслює, що Telegram залишається значно функціональнішим та звичним. "Крім того, він вдало вкорінився з початку повномасштабного вторгнення, тож одними закликами переходити на іншу платформу, юзерів не перетягнеш", – додає він.

Попри схожість із Telegram, WhatsApp залишається окремим продуктом зі своєю логікою споживання контенту. Тут редакція робить ставку не на максимальну кількість повідомлень, а на відбір найважливіших тем дня. Саме тому канал публікує значно менше новин, ніж Telegram-спільнота 24 Каналу. Такий підхід допомагає не перевантажувати читачів і водночас залишатися для них джерелом головної інформації.

Важливо й те, що WhatsApp дозволяє охоплювати аудиторію, яка не користується Telegram. Серед підписників каналу є українці за кордоном, а також люди, які свідомо обирають альтернативні месенджери для отримання новин і щоденної комунікації.

WhatsApp має одну суттєву перевагу – його заблоковано на Росії й він ніяк не пов'язаний із росіянами та їхніми спецслужбами,

– підкреслює Яромир Вдович.

Що це означає для медіаринку

Історія WhatsApp-каналу 24 Каналу демонструє важливу тенденцію для всієї медіаіндустрії: аудиторія готова споживати новини в різних месенджерах, якщо їй запропонувати зручний формат.

Загалом, Telegram більше не є єдиною платформою для новинного споживання, а користувачі дедалі частіше обирають ті сервіси, якими користуються щодня.

Для медіа це означає необхідність диверсифікувати канали дистрибуції та будувати прямий контакт із читачем на кількох платформах одночасно. Саме така стратегія допомагає зменшувати залежність від одного джерела трафіку та краще адаптуватися до змін цифрового середовища.

Для 24 Каналу WhatsApp із резервного рішення перетворився на один із важливих інструментів комунікації з читачами. Щодо потенціалу цієї платформи для українських медіа, то очевидно, що він досить великий.