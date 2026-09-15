Збитки на трильйон рублів: Wildberries намагається врятуватися від дронів металевими сітками

Російський маркетплейс Wildberries оголосив терміновий тендер на закупівлю 478 тисяч квадратних метрів металевої сітки для захисту складів у восьми регіонах Росії. Закупівельна кампанія стартувала після того, як внаслідок атак безпілотників компанія втратила близько 43% своїх складських площ.

Про це повідомляє видання The Bell.

Що відомо про плани Wildberries захиститися від БпЛА?

Закупівля охоплює постачання металевої оцинкованої сітки з діаметром дроту до 2,5 міліметра для об'єктів у восьми регіонах Росії. Згідно з документацією, постачання має відбутися протягом семи днів, що свідчить про намагання компанії якнайшвидше закрити критичні об'єкти.

Джерело видання в одній із промислових компаній підтвердило, що металеві конструкції призначені безпосередньо для захисту від ударних безпілотників.

До середини серпня площа знищених або виведених з ладу складських приміщень Wildberries досягла орієнтовно 2,4 мільйона квадратних метрів. Це становить майже половину від усіх складських потужностей ритейлера.

Атаки українських дронів на складські комплекси розпочалися в другій половині липня. За місяць під ударами опинилися щонайменше 22 об'єкти у Ленінградській, Рязанській, Самарській, Пензенській, Тульській, Владимирській, Тверській областях та у Єкатеринбурзі.

Найбільших збитків компанія зазнала у Самарській області, де на початку серпня повністю вигорів склад площею близько 160 тисяч квадратних метрів.

Установлення спеціальних захисних ґратчастих конструкцій заввишки до 100 метрів стало масовим явищем для російських підприємств. За даними видання "Верстка", на виробництво таких захисних куполів масово переорієнтувалися компанії, які раніше виготовляли сітки для спортивних майданчиків та будівельні риштування.

Вартість монтажу подібного купола на один об'єкт коливається від 3 до 50 мільйонів рублів залежно від його розмірів.

Загальні витрати Wildberries лише на металеву сітку можуть становити від 73,6 до 226,5 мільйона рублів. Окрім цього, компанія оголосила додатковий тендер на придбання кремнеземної тканини для 14 об'єктів, яка слугує протипожежним бар'єром під час атак.

Нагадаємо, Україна вивела з ладу вже восьмий із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Від середини липня українські удари вже вивели з ладу сім інших великих складів Wildberries у Московській, Воронезькій, Ленінградській, Тульській, Самарській та Владимирській областях.

Загальні прямі збитки від цих атак Володимир Зеленський оцінював у близько 1 трильйон рублів, або 12,5 мільярда доларів.