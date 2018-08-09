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Xiaomi представила спеціальну версію смартфона Mi 6X в дуже милому дизайні

582 Читать новость на русском
Xiaomi представила спеціальну версію смартфона Mi 6X
Xiaomi представила спеціальну версію смартфона Mi 6X / prostotech.com

Компанія Xiaomi до свята Танабата (відзначають у східній культурі) випустила спеціальну версію Xiaomi Mi 6X. У комплекті йде смартфон Xiaomi 6X (версії 4/64 ГБ) у рожевому кольорі, а також подарункова коробку шоколадних цукерок.

Про це пише видання prostotech.com.

Цей смартфон вийде обмеженим тиражем за ціною 1499 юанів (близько 5600 гривень).

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Як відомо, Xiaomi 6X отримав 5,99-дюймовий дисплей з здатністю 216х1080 пікселів з співвідношенням сторін 18: 9. Модель виготовлена із суцільнометалевого корпусу.

Спеціальна версія смартфона Mi 6X

Спеціальна версія смартфона Mi 6X

Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 660. Ємність батареї складає 3010 мАг.

Спеціальна версія смартфона Mi 6X

Смартфон отримав ексклюзивний колір

Що таке свято Танабата? Це свято також відоме як фестиваль зірок, який активно святкують в Китаї та Японії. У цей період будинки прикрашають яскравими стрічками, а на вулицях влаштовують паради і феєрверки.

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Теги: Смартфони Техно Японія Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
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