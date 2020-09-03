"Я вже *ру під себе": в Росії плавучий док штормом понесло на військові судна – відео
У російському Владивостоці плавучий док понесло прямо на підводні човни Військово-морських сил Росії (Тихоокеанський флот). Щоправда, сталося це під час сильного шторму.
Що відомо про випадок із плавучим доком у Владивостоці
Коли саме стався інцидент – невідомо. Однак, відео із ним пошили поширювати мережею 3 вересня. Про це повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу На Рибацькій пристані у Сан-Франциско спалахнула пожежа: масштаби вражають
На кадрах видно, як величезний док із кранами зносить вітром у бік пришвартованих субмарин і кораблів. Зрештою чутно звук удару – імовірно, врізався у підводний човен або ж у пришвартовані поруч з ними інші судна Тихоокеанського флоту.
Супроводжується все це дійство репліками шокованих очевидців. Свідки, зокрема, заявляють:
- це все дуже страшно,
- у місці, куди зносить док, ще досі працюють люди,
- судно може занести у відкритий океан, але там його впіймають,
- док розвертає, але його тримає трос,
- люди тікають з підводного човна, на який сунув док – "вони там обі*ралися тричі",
- "коли все зірветься – капець прийде всім, і нашій зарплаті",
- "Господи, я вже *ру під себе",
- "головне, щоб його на нас не понесло, бо це буде весело",
- "головне, щоб після удару нічого там не почало вибухати".
До речі Перед розмовою з Зеленським Путін заявив про плани посилити морський флот
Під час шторму док з кранами знесло на військові субмарини та кораблі: відео – Увага! Не деяких кадрах присутня ненормативна лексика (18+)