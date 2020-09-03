У російському Владивостоці плавучий док понесло прямо на підводні човни Військово-морських сил Росії (Тихоокеанський флот). Щоправда, сталося це під час сильного шторму.

Що відомо про випадок із плавучим доком у Владивостоці

Коли саме стався інцидент – невідомо. Однак, відео із ним пошили поширювати мережею 3 вересня. Про це повідомляє 24 канал.

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На кадрах видно, як величезний док із кранами зносить вітром у бік пришвартованих субмарин і кораблів. Зрештою чутно звук удару – імовірно, врізався у підводний човен або ж у пришвартовані поруч з ними інші судна Тихоокеанського флоту.

Супроводжується все це дійство репліками шокованих очевидців. Свідки, зокрема, заявляють:

це все дуже страшно,

у місці, куди зносить док, ще досі працюють люди,

судно може занести у відкритий океан, але там його впіймають,

док розвертає, але його тримає трос,

люди тікають з підводного човна, на який сунув док – "вони там обі*ралися тричі",

"коли все зірветься – капець прийде всім, і нашій зарплаті",

"Господи, я вже *ру під себе",

"головне, щоб його на нас не понесло, бо це буде весело",

"головне, щоб після удару нічого там не почало вибухати".

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