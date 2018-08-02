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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Я не просто одна з Дугласів, – донька Кетрін Зети-Джонс дала відверте інтерв'ю журналістам

1070 Читать новость на русском
Керіс Дуглас
Керіс Дуглас / Town&Country

Голлівудське подружжя акторів Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа може похизуватись чудовими сімейними стосунками. Це підтвердила і їх донька Керіс, яка дала відверте інтерв'ю журналістам.

Кетрін Зета-Джонс та її донька Керіс прикрасили обкладинку вересневого випуску Town&Country спільним фото. Окрім цього, 15-річна дівчина вперше дала відверте інтерв'ю про сімейні стосунки та навчання в старшій школі. 

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Керіс поскаржилась, що страждала від цькування однолітків. Причиною було те, що її батько – 73-річний Майкл Дуглас – на 25 років старший за Кетрін Зета-Джонс. Відтак школярі часто називали його дідусем і підсміювались з Керіс.

Люди зазвичай говорили: "Твій дідусь приїхав забрати тебе",
– зізналась дівчина. 

Зростаючи у зірковій сім'ї акторів, Керіс привертала до себе занадто багато уваги як громадськості, так і педагогів. Тому з ранніх років вона прагнула довести всім, що не просто "одна з Дугласів". 


Керіс Дуглас 

Та не тільки насмішки однолітків і пильна увага соціуму впливали на неї, але й робота журналістів. Дівчина була вражена, коли прочитала новину про її батька, який з 2010 року бореться з раком гортані. У пресі заявили, що актору залишилось жити кілька місяців. Керіс від прочитаного не могла втамувати істерику. 

Якось я побачила фотографію тата з підписом "Майкл Дуглас знову хворий на рак і помре через місяць", і заплакала. Тоді я подумала: "Чому батьки не сказали мені про це?" Але все це була неправда. Люди просто хотіли розповісти "свою" історію,
– згадала Керіс.

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Наразі дівчина навчається у старшій школі. Вона зізнається, що Кетрін Зета-Джонс завжди була для неї прикладом для наслідування, а її стиль – справжнім еталоном. Водночас акторка теж надихається від вигляду доньки, яка вже виглядає як копія акторки. 

"У неї є свій індивідуальний стиль. Вона виглядає сучасно, але при цьому одяг відповідає її віку. Мені ніколи не доводилося говорити своїй доньці: "Думаю, що це виглядає недоречно", – розповіла Кетрін Зета-Джонс. 

Теги: LifeStyle Кіно Діти і неповнолітні Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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