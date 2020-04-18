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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Я переміг хворобу, – глава Запорізької облради, який одужав від коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Голова Запорізької облради Самардак одужав від коронавірусу / en-media.tv

      Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак вилікувався від COVID-19. ПЛР-тест показав негативний результат.

      Про одужання від коронавірусної інфекції очільник Запорізької облради розповів в ефірі одного з телеканалів.

      Зверніть увагу У Запорізькій області посилили карантин: 4 міста на свята закриють на в'їзд і виїзд

      Вчора (17 квітня – 24 канал) я отримав результати ПЛР-тестів. І вони, на щастя, виявилися негативними,
      – зазначив Самардак.

      Він також додав, що може стверджувати, що переміг хворобу.

      Що відомо про коронавірус у глави Запорізької облради

      • 30 березня в обласній раді Запоріжжя заявили, що тест на коронавірус Самардака показав позитивний результат.
      • Через це чиновник взяв лікарняний і самоізолювався разом зі сім'єю.

      Зверніть увагу! Станом на 19 квітня у Запорізькій області зафіксували 127 випадків зараження коронавірусом.


      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Новини Запоріжжя
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