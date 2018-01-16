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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Ядерна стратегія США виправдовує розробку нової смертельної зброї, – The Wall Street Journal

14:02, сьогодні 620 Читать новость на русском
Пентагон планує створення нової ядерної зброї
Пентагон планує створення нової ядерної зброї / wsj.com

Згідно з проектом Огляду конфігурації ядерних сил США, який має остаточно схвалити глава Білого дому Дональд Трамп, Пентагон планує розробку двох нових видів ядерних озброєнь морського базування задля протидії військовій загрозі із Росії та Китаю.

Один із видів озброєнь, який, за словами експертів, може бути розгорнутий приблизно через два роки, – це боєголовка низької потужності для ракети Trident, повідомляє The Wall Street Journal.

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Окрім цього, США також планують створити нову крилату ракету морського базування з ядерною боєголовкою, повернувши систему озброєнь, яка у 2010 році була вилучена з військового арсеналу Штатів, зауважує видання.

"В Огляді Пентагону стверджується, що розробка нової американської системи малої потужності "дасть США переконливіші варіанти реакції на російську загрозу – варіанти, які можна реалізувати, не застосовуючи потужну ядерну зброю", – йдеться у публікації.

Як зауважує автор статті, прихильники нової ядерної стратегії вважають, що ядерні сили США час модернізовувати, але критики побоюються, що Пентагон, шукаючи гнучкіші "ядерні варіанти", може знизити поріг застосування смертельної зброї країнами, які теж нею володіють.

Офіційна презентація нової ядерної стратегії, яку президент США поки не затвердив, запланована на кінець січня, але, за інформацією джерел, знайомих з Оглядом, плани розгортання нових ядерних озброєнь мають велику підтримку в Пентагоні і, як очікується, будуть здійснені, зазначає WSJ.

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Теги: Новини політики Новини Росії США Ядерна безпека Пентагон
Джерело: 24 Канал
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