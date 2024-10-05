Наприкінці вересня Владімір Путін запропонував внести зміни у ядерну доктрину, які фактично розширюють обставини для використання атомної зброї. Пєсков назвав ці нововведення "сигналом недружнім країнам".

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Нова ядерна погроза

У Лаврова теж вирішили не відставати від тренду ядерних погроз. Заступник очільника МЗС Сергій Рябков в ефірі телеканалу RT попередив США про наслідки у разі відновлення ядерних випробувань.

"За нами не заіржавіє", – сказав Рябков і наголосив, що Росія відповість дзеркально.

Раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков розповів, хто підкаже російському диктатору, що настав час для ядерного удару. Посіпака очільника Кремля зазначив, що Міноборони Росії визначатиме, чи настали умови для використання атомної зброї згідно з оновленою держполітикою в галузі ядерного стримування.

Тим часом НАТО теж не сидить, склавши руки. На тлі зростаючої загрози з боку Москви в Альянсі планують збільшити чисельність свого війська на 250 тисяч солдатів, а також у рази наростити кількість озброєння.