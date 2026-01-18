Ядерний бункер може впасти у море у Британії вже найближчими днями: як так сталося
- Ядерний бункер у Східному Йоркширі, зведений у 1959 році, може обвалитися в море через ерозію узбережжя.
- Місцева влада не несе відповідальності за об'єкт, але закликала людей уникати небезпечної зони.
У Великій Британії під загрозою зникнення опинився ядерний бункер періоду Холодної війни. Через стрімку ерозію узбережжя споруда може будь-якої миті обвалитися в море.
Бункер звели у 1959 році. Про це пише The Independent, передає 24 Канал.
Дивіться також У Британії виявили унікальний скарб – стародавню бойову сурму у формі дикої тварини
Що відомо про бункер, що може обвалитися у Британії?
Бункер розташований над пляжем Танстолл у Східному Йоркширі. У часи протистояння наддержав він виконував функцію спостережного пункту на випадок ядерного удару, однак у 1990-х роках його вивели з експлуатації.
Історик-аматор Дейві Робінсон, який документує нинішній стан об’єкта, зазначає, що конструкція перебуває у критичному стані. За його словами, бункер фактично висить над розмитим урвищем, адже берегова лінія майже зникла, і споруда може зірватися в море вже найближчими днями.
Місцева влада наголосила, що не має юридичних зобов’язань щодо цієї будівлі, оскільки вона розміщена на приватній території. Водночас жителів і туристів закликали триматися подалі від небезпечної ділянки узбережжя.
У Британії продають острів за 50 тисяч фунтів
Острів Ейлін-а-Шапюй продається за 50 тисяч фунтів. Поряд розташований кляж Кілморі, і з нього відкривається неймовірний панорамний вид на материк та острови Юра та Айла.
Він розташований в Шотландському високогір'ї, і до нього можна дістатися пішки під час відпливу або на човні в інший час.