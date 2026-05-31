Понад 500 заводів працюють на війну Росії: як Білорусь масштабно підтримує Кремль, – BELPOL

Більше ніж 500 білоруських підприємств залучені до виробництва озброєння, ремонту військової техніки та забезпечення російської армії. Режим Олександра Лукашенка дедалі глибше інтегрується у воєнні плани Москви.

Про це в коментарі Associated Press повідомили представники проєкту BELPOL – групи колишніх білоруських військових та правоохоронців, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка.

Як білоруські підприємства допомагають Кремлю?

За словами керівника BELPOL Володимира Жигара, білоруська влада активно допомагає Росії у війні проти України. Він стверджує, що підтримка охоплює різні сфери – від роботи оборонних підприємств до створення військової інфраструктури. Також Жигар повідомив, що в Гомельській області, яка межує з Україною, триває будівництво великого військового полігону та казарм для розміщення значних підрозділів.

У BELPOL вважають, що Білорусь дедалі більше втрачає військову самостійність і залежить від рішень Москви. На думку представників проєкту, у разі потреби Кремль може використати територію країни як плацдарм для нових військових операцій проти України або для потенційного тиску на країни НАТО.

Водночас офіційний Мінськ раніше неодноразово заперечував наміри брати безпосередню участь у війні проти України, хоча Білорусь продовжує залишатися одним із ключових союзників Росії.

Нагадаємо, згідно з даними залізничних перевезень, у Білорусі на території аеродрому "Кричев-6" могли розмістити елементи російського ракетного комплексу середньої дальності "Орешник".

Йдеться про військовий ешелон, який у грудні прибув із російського полігону Капустин Яр до станції Кричев I, розташованої поблизу об'єкта. У його складі були платформи та вагони з військовими вантажами, частина з яких могла містити техніку, обладнання та боєприпаси. За даними опозиційних джерел, вантажі та особовий склад залишаються на території об'єкта без підтвердженого виведення.

Варто зазначити, що радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошував, що наразі ознак підготовки нового наступу з території Білорусі немає, однак Росія продовжує використовувати її як потенційний напрям для тиску на Україну. Він зазначив, що повторення сценарію 2022 року малоймовірне через зміну характеру війни, а українські сили готові до різних варіантів розвитку подій.