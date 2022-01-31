Багатьох приваблюють можливості економії та незалежності, які відкриває власна СЕС. Однак мало хто знає, як виробляються фотомодулі та за яким принципом вони працюють. Тим, хто розмірковує про встановлення СЕС у себе на подвір'ї чи на підприємстві, варто дізнатись більше про їхню роботу.
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З чого складаються фотомодулі
Фотомодуль — основа СЕС. Завдяки напівпровідникам, які входять до його складу, він вловлює сонячне світло та перетворює його на електричну енергію.
Вчені постійно шукають інноваційні способи генерувати сонячну енергію. Нещодавно корейські науковці з Національного університету Інчхон розробили перші повністю прозорі сонячні панелі, які в майбутньому можна буде використовувати на вікнах та смартфонах. Однак сьогодні головною сировиною для виробництва фотомодулів є кремній.
Залежно від якості кремнієвої сировини є два види панелей: монокристалічні й полікристалічні.
- Монокристалічні дорожчі, їх виготовляють з кремнію високого ступеня очищення. Такі панелі здатні забезпечувати до 22,5% ККД.
- При виробництві полікристалічних використовується і вторсировина, що робить їх дешевшими. ККД таких панелей складає до 16%, тому вони не користуються популярністю.
За допомогою високих температур та додавання хімічних речовин кремній очищують, після чого розрізають на тонкі пластини. Пластини зварюють металевими смужками-провідниками, які зніматимуть з них струм.
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Скріплені кремнієві пластини ламінують спеціальним захисним покриттям і розміщують під склом, яке слугуватиме їм міцною основою й пропускатиме сонячні промені. Кожну панель тестують: направляють спалах світла і вимірюють, скільки електроенергії вона виробила.
На останньому етапі на сонячну панель монтується металевий каркас і сполучна коробка, яка з'єднує панелі з інвертором.
Головними й незмінними компонентами фотомодуля є:
- Кремнієві пластини.
- Загартоване скло.
- Герметики.
- Металевий каркас.
- Сполучна коробка.
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Яке ще обладнання потрібне?
Будь-яка СЕС складається не лише з сонячних панелей.
Однак сучасні інвертори настільки технологічно оснащені, що вони не обмежуються лише однією функцією. Цей прилад направляє надлишкову енергію в акумулятори чи в мережу, а також здатен працювати за індивідуальними алгоритмами. Наприклад, інвертору можна поставити задачу автоматично заряджати електромобіль, коли сонце виходить з-за хмар і СЕС починає генерувати енергію.
Зображення ThingsCloud
Домогосподарства, які прагнуть повної незалежності від зростаючих тарифів і перебоїв в мережі, обладнують свої СЕС акумуляторами. Це збільшує вартість станції, проте дає впевненість, що навіть під час відключень світла будинок буде забезпечений енергією.