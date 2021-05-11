Пам'ятка для від'їжджаючих на Ол Інклюзів (і про Боба Марлі й все інше також).

Літо – це не лише відпочинок на природі чи в селі, але й на турецьких, дубайських, єгипетських та інших курортах. Відпочинок включає все, а для багатьох – відпочинок від звичної їжі та звичного життя: люди багато лежать під сонячними променями, багато їдять і п'ють, і переважно, зовсім не воду.

Читайте Як часто потрібно зважуватися: нюанси, які мають знати ті, хто худне

Я би дала декілька дієвих порад, як отримати максимальну користь від морського готельного відпочинку.

Якщо вмістити їх в три пункти, то вийде наступне:

Постійно будьте в русі. Їжте максимально корисну і смачну їжу. Спіть по 8 годин щоночі + 15 хвилин вдень.

На відпочинку потрібно дотримуватися кількох правил / Фото Pixabay

– це неможливо на курорті;

– ні, я краще "відірвусь", в дома знову буду вести ЗСЖ;

– за це все заплачено і що, тепер мені траву жувати? траву жувати я можу і вдома.

Приблизно такий хід думок можуть спричинити мої три поради.

АЛЕ

Я все ж пропоную, як їх втілити в життя та зробити так, щоб було і приємно, і смачно, і через тиждень ваше відображення в дзеркалі "після" було набагато кращим, ніж "до".

Важливо Тренування та спорт після COVID-19: що потрібно знати

Поїхали.

Пункт 1. Постійно будьте в русі.

Вранці, коли прокинулись і випили склянку води, одягніть або спортивний одяг, або купальник і ще до сніданку зробіть 20 хвилин інтенсивну зарядку, або поплавайте в морі. Прийміть душ. Протягом дня ходіть: територією, вздовж берега, побільше плавайте. Краще в морі, ніж у басейні, бо морська вода корисна для організму. Після обіду підіть в спортзал і поробіть комплекс вправ, можна з вагою власного тіла, гантелями, тренажерами. Перед сном або гуляйте, або підіть на дискотеку, пострибайте:)

Пункт 2. Їжте максимально корисну і смачну їжу.

Перш, ніж попросити навалити собі на тарілку те, що опиниться перед очима, обійдіть всі вітрини з наїдками. Спочатку покладіть білкову страву (яйця, сир, рибу, м'ясо, бобові чи гриби), можна їх міксувати. Риба та м'ясо є і запечені/гриль, і смажені, і варені. Оптимально – варені (найменш калорійні).

Те саме з овочами: є запечені, а є складні багатокомпонентні страви (запіканки, соте і тп), де є багато жиру та борошна. Можна покласти ложку, але не робити основною стравою чи основним гарніром. Сири всякі – ок. Особливий пункт – різна зелень, свіжі помідори, перець і т.д. Кладіть так нормально на тарілку, калорій там мізер, клітковини чимал, користі дуже багато. Оливки теж не забувайте.

Їжте більше овочів та зелені / Фото Pexels

Щоб все це смакувало, в окрему тарілочку кладете нежирний йогурт. До нього можна витиснути трохи лимонного соку. Чергуєте: зелень+білок+йогурт. Все це смакуватиме, аж бігом.

Живіт буде повний, але захочеться ще чогось солоденького – тому вибирайте ягоди, цитрусові, поєднуйте їх з кавою, їжте та пийте, не поспішаючи, Ви ж на відпочинку, вже точно нема куди гнати. Якщо цього мало, випийте склянку свіжовидавленого апельсинового соку, це все ж краще, ніж тістечко. Або пару сухофруктів (2 кураги).

Що не варто їсти

Я дуже не рекомендую всякі млинці, булочки, рогалики, піци і рідкі солодощі. Особливо на сніданок, бо через пів години будете розморені та в'ялі і знову підете за наступною порцією солодощів і так без кінця. Таких сплячих розморених тіл можна десятками побачити навколо басейнів.

Алкоголь. Ніякий відпочинок не вартий такого поганого ставлення до себе. Шукайте втіху в чомусь більш корисному.

Пункт 3. Спіть по 8 годин щоночі + 15 хвилин вдень.

Хороший сон зробить Вас свіжими, сповненими енергії на наступний ранок і весь день.

Навіть на олінклюзівшому олінклюзіві можна вибирати краще з кращого, бо, як співав Боб Марлі, бо "one love, one heart", я ще додам, що і одна печінка, одні нирки, судини і все інше теж одне:)