Тренування після ковіда. Багато хто у мене запитує, як тренуватися після перенесеної хвороби без наслідків для здоров'я. Далі читайте російською.

Сейчас все мы свыкаемся с постковидными реалиями, и чтобы привести свое тело в норму – в этом тоже есть свои нюансы.

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Так как ковид поражает нервную и мышечную системы, иногда очень сильно влияет на суставы.

И, безусловно, многие не понимают степень риска и сразу же после болезни просятся снова тренироваться. Но я всегда отказываю таким людям и объясняю, что они даже не понимают, насколько большой урон нанесут своему организму таким образом.

Период восстановления после ковида длится от месяца до трех.

Все зависит от того, насколько тяжело протекало заболевание и какие побочные эффекты вы получили. Поэтому тренировки нужно начинать начинать постепенно.

Увеличивайте нагрузку постепенно / Фото Pixabay

Также в этот период очень важно соблюдать режим питания, употреблять витамины.

Особенно, группы В. У очень многих людей во время ковида пропадает аппетит, ковид может "бить" по ЖКТ – появляется проблема со стулом, острые боли в кишечнике, желудке.

После перенесенной болезни важно следить за питанием / Фото Pixabay

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Нужно наладить режим питания.

У нас есть три приема пищи – завтрак, обед и ужин. Должна быть систематичность. Каждый раз, когда мы беспорядочно что-то забрасываем себе в желудок, мы снова запускаем процесс пищеварения.

От этого надо постепенно уходить.

Если, например, промежуточная пауза между завтраком и обедом большая, я всегда рекомендую добавить какой-то перекус. Главное – не сладкий. Это может быть капучино, латте, без сахара, бутербродик или кусочек сыра с кофе.

Но, опять таки, если берем сыр и кофе, желательно, чтобы кофе был без молока – тогда это не будет отображаться на фигуре, не будет появляться избыточный целлюлит, которым очень часто страдают многие, но не понимают, от чего он появляется.