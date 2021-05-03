Як харчуватися на відпочинку? Як не поправитися, коли все включено? Поки я з дітками й Галочкою на відпочинку, вирішила написати вам пост-пораду, як же не поправитися при такому великому виборі. Далі читайте російською.

По моим сториз вы видите, сколько всего нас окружает, но это не значит, что я съедаю все, что показываю.

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Приносите себе радость.

Подумайте, что кроме еды доставит вам радость, и отдавайтесь этому с не меньшей страстью. Где бы вы ни оказались, отпуск дарит массу возможностей порадовать себя! Если вы на берегу моря, отправляйтесь обследовать побережье. Самые сильные впечатления от отпуска появляются, когда не сидишь на месте. Если вы путешествуете по новым городам – еще лучше! Любование архитектурой и пешие экскурсии можно чередовать с велопрогулками да и просто шоппингом. Даже совсем пассивные занятия вроде посещения спа-салонов и бани дают чувственные наслаждения, не прибавляя вам килограммов.

Будьте активным.

Даже если вы хотите проваляться полдня в шезлонге, позвольте себе это, но запланируйте еще ежедневную порцию физической активности. Необязательно изнурять себя в спортзале, можно просто много плавать, кататься на велосипеде или гулять.

Следите за питанием даже на отдыхе / Фото Pixabay

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Питайтесь вкусно.

Обязательно. Балуйте себя вкусовыми ощущениями, но выбирайте такие продукты, которые не добавят вам сантиметров в талии. Обязательно ешьте прекрасные местные фрукты. А еще дегустируйте морепродукты, салаты, овощи-гриль, рыбу! Но не переусердствуйте: мясо и рыбу выбирайте нежирных сортов.

Не сидите постоянно в отеле.

Иначе вы все время будете подвергаться мучительным соблазнам попробовать еще один коктейль или пирожное. К тому же шведский стол – серьезное испытание. Ведь хочется обязательно пробовать все, что на нем есть, причем за один раз. Не подвергайте себя искушениям сверх меры.

Ну и конечно, планируя отдых, избегайте гастрономических туров. Иначе удовольствие от отдыха будет испорчено непрерывной борьбой с собой и своими желаниями.