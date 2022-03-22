Як зараз живе малюк лемура? Як він сприймає звуки систем протиповітряної оборони, а також вибухів та обстрілів? Чому його назвали саме на честь Bayraktar TB2 і чи планують у зоопарку й надалі обирати такі "войовничі" імена для новонароджених тварин – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Що таке Bayraktar TB2 Це ударні безпілотники турецького виробництва, які використовує українська армія у війні, що веде Росія проти України.

Маленький український Байрактар

Він народився у родині, де була двійня. Його матір, скоріш за все, внаслідок стресу вирішила виховувати тільки (одного лемура – 24 канал). Ми взяли його на виховання. Годуємо, напуваємо, возимося,

– розповіла Валентина Дикарьова, завідувачка відділу "Примати".

За її словами, наразі день Байрактара проходить доволі одноманітно. Між прийомами молочної суміші він спить на грілці та інколи активно грається із співробітниками зоопарку.

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Як виглядає Байрактар / Фото Катерини Гаценко, 24 канал:

Між прийомами молочної суміші Байрактар спить на грілці та інколи активно грається із співробітниками зоопарку / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Ми його оберігаємо від звуків вибухів. Слава Богові, він їх не чує. Інші тварини по-різному реагують (на звуки вибухів, ППО та обстрілів – 24 канал). Хтось з них боїться, а деякі спокійно до них ставляться,

– уточнила Дикарьова.

Вона розповіла, що кличка Байрактар – це спільна ідея всього колективу Київського зоопарку. Завідувачка відділу "Примати" також зазначила, що незабаром очікується поповнення у відділі "Свійські тварини". Для козенят теж планують підібрати клички "у дусі часу".

Зверніть увагу! Згодом читайте на сайті 24 каналу про те, як змінилося життя співробітників зоопарку та їхніх підопічних з початком війни.

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