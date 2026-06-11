Як зловити квитки на потяг: Укрзалізниця опублікувала покрокову інструкцію на літній період

У період літніх відпусток попит на квитки на потяги різко зростає. Щоб спростити процес купівлі й підвищити шанси встигнути на потрібний рейс, можна скористатися функцією автовикупу.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Як встигнути "зловити" квитки?

В Укрзалізниці пояснили, що зараз компанія увійшла в найпіковіший період 2026 року: щодня фіксується близько 340 тисяч запитів на квитки, тоді як перевозиться приблизно 80 тисяч пасажирів.

Надалі дисбаланс між попитом і наявними місцями лише зростатиме – від 4 претендентів на 1 місце до 6 – 7 бажаючих.

Аби бути максимально прозорими у відповіді на питання: "Де квитки?", ми продовжуємо нашу традицію літніх звітів. Як і минулого року, ми будемо регулярно показувати щотижневі дані по перевезенню дитячих груп та військових, топовим напрямкам й фактичним можливостям,

– повідомили в Укрзалізниці.

До прикладу, за перший тиждень літа залізницею подорожували 472 873 пасажири, а рекордсменом став поїзд №104 Львів-Лозова – він перевіз понад 13 тисяч людей.

Загалом у компанії прогнозують, що за літній сезон буде перевезено близько 7 мільйонів людей.

Через високий попит українцям радять планувати поїздки заздалегідь, адже продаж квитків відкривається за 20 днів до дати відправлення. Також пасажирам доступна функція автовикупу в застосунку: для цього потрібно обрати необхідний поїзд і дату, а система автоматично викупить квиток.

Варто зазначити, що для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву: їх можна придбати через застосунок Армія+.

До слова, на літній період Укрзалізниця додала 12 нових рейсів, суттєво прискорила три поїзди, подовжила до гір чотири маршрути, а також зробила щоденними 8 поїздів, які до цього курсували через день. Оновлений графік починає діяти з 28 червня, а продаж квитків вже стартував.