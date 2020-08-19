Як людей везли на мітинг за Лукашенка: з'явилось відео з одного з автобусів
У мережі опублікували відео, яке зняли в одному з автобусів, в яких везли людей на мітинг за Олександра Лукашенка. Як відомо, це були працівники державних підприємств, яким заплатили, заохочували іншими способами або ж погрожували звільненням.
Відео з'явилось у телеграм-каналі "Лепра". На кадрах видно, що активною в автобусі є лише одна людина.
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Жінка, якій приблизно 30 – 40 років, викрикувала гасла, які були занотовані у її смартфоні. Не важко помітити, що активність проявляла лише вона. Жінка голосно вигукувала фразу, після чого усі інші люди повинні були її повторити.
Варто зазначити, що жінка ніби намагалась навчити усіх інших "активістів", аби вони гарно вивчили гасла, адже після кожного вигуку вона казала: "Наступне...".
Серед вигуків були такі фрази:
- "Бацька, батьківщина, Білорусь";
- "Білорусь – це ми";
- "Бацька, вперед – з тобою народ";
- "Тільки разом і тільки вперед".
Дивіться відео з автобуса, у якому везли проплачених мітингувальників
"Антимайдан" Лукашенка: що відомо
- Мітинг на підтримку Лукашенка відбувся 16 серпня 2020 року. Влада запланувала провести його під будинком уряду у Мінську о 12:00. Як відомо, на це дійство звозили бюджетників зі всієї Білорусі.
- Білоруси зафіксували цілі колони автобусів, які їхали з Гродно, Вітебська та інших міст Білорусі. Також з'явилась інформація, що людей заохочували приєднатись до мітингу по-різному. Зокрема, платили або погрожували.
- До прикладу, людям говорили, що у разі відмови брати участь в акції, їх звільнять з роботи. Деяким людям пропонували безкоштовний концерт у Мінську.
- Очевидці зафіксували велетенську колону автобусів. Вона рухалася в напрямку Мінська з Гомельської області. У цій колоні було аж 52 автобуси.