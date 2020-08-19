У мережі опублікували відео, яке зняли в одному з автобусів, в яких везли людей на мітинг за Олександра Лукашенка. Як відомо, це були працівники державних підприємств, яким заплатили, заохочували іншими способами або ж погрожували звільненням.

Відео з'явилось у телеграм-каналі "Лепра". На кадрах видно, що активною в автобусі є лише одна людина.

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Жінка, якій приблизно 30 – 40 років, викрикувала гасла, які були занотовані у її смартфоні. Не важко помітити, що активність проявляла лише вона. Жінка голосно вигукувала фразу, після чого усі інші люди повинні були її повторити.

Варто зазначити, що жінка ніби намагалась навчити усіх інших "активістів", аби вони гарно вивчили гасла, адже після кожного вигуку вона казала: "Наступне...".

Серед вигуків були такі фрази:

"Бацька, батьківщина, Білорусь";

"Білорусь – це ми";

"Бацька, вперед – з тобою народ";

"Тільки разом і тільки вперед".

Дивіться відео з автобуса, у якому везли проплачених мітингувальників

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