Упродовж доби 27 вересня окупанти на Донбасі чотири рази порушували режим припинення вогню. Загиблих чи поранених серед українських військових немає. Наші воїни повністю контролюють ситуацію у районі проведення ООС.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових із гранатометів, кулемета та стрілецької зброї. Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 28 вересня повідомили у пресцентрі Операції Об'єднаних Сил.

Зауважте Військові медики долучились до міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020"

Де у зоні ООС було найгарячіше

Неподалік селища Опитне (Донецька область) російські бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

(Донецька область) російські бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Поблизу селища Шуми агресори стріляли зі стрілецької зброї.

агресори стріляли зі стрілецької зброї. Неподалік села Оріхове (Луганська область) окупанти двічі стріляли також зі стрілецької зброї.

Що відомо про ліквідацію пожеж

Минулої доби воїни ЗСУ спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, їм вдалося локалізувати осередок загоряння неподалік Нижньотеплого.

Яким був початок доби 28 вересня

Від початку доби 28 вересня на усіх ділянках лінії розмежування діє режим тиші. Українські воїни дотримуються умов припинення вогню. Вони готові адекватно реагувати на будь-які підступні провокації окупантів.