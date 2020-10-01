Упродовж доби 30 вересня проросійські бойовики на Донбасі одинадцять разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок дій ворога український воїн отримав поранення.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових зі стрілецької зброї та гранатометів. Про це повідомили у пресцентрі Операції Об'єднаних Сил.

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Де у зоні ООС було найгарячіше

Поблизу Авдіївки (Донецька область) російські бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї;

(Донецька область) російські бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї; Неподалік Новотроїцького окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета;

окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомета; Біля Новоолександрівки противники обстрілювали позиції українських військових також зі стрілецької зброї.

противники обстрілювали позиції українських військових також зі стрілецької зброї. Поблизу Золотого (Луганська область) російські окупанти три рази вели вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

(Луганська область) російські окупанти три рази вели вогонь зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета. Неподалік Хутора Вільного (Луганська область) російські бойовики гатили з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

(Луганська область) російські бойовики гатили з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поблизу Зайцевого, Миронівського (Донецька область) та Новотошківського окупанти обстрілювали позиції українських військових з гранатометів різних систем.

Що відомо про пораненого

Внаслідок пострілу з підствольного гранатомета один український військовий отримав осколкове поранення. Воїна доправили до медзакладу. Наразі його стан здоров'я оцінюють як задовільний.

Яким був початок доби 1 жовтня

Від початку доби 1 жовтня окупанти один раз обстрілювали позиції українських військових поблизу Станиці Луганської з автоматичного станкового гранатомета.

Зверніть увагу! Від 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак вже 6 вересня окупанти зірвали перемир'я. Внаслідок обстрілів позицій ЗСУ загинув український військовий. З того часу окупанти постійно порушують режим тиші.