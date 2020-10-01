Заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос прокоментував російські військові навчання "Кавказ-2020". Водночас у контексті реакції Росії на навчання "Об'єднані зусилля" він зазначив, що вона сама намагається для внутрішнього споживача шукати собі "ворогів".

Українські навчання стали чіткою і жорсткою відповіддю на "Кавказ-2020", які є черговим залякуванням України й міжнародної спільноти, черговим брязканням зброєю і гра м'язами, розповів Сергій Кривонос в інтерв'ю "Фактам".

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Кремль продовжує практику пошуку ворогів, винних у тому, що люди в Росії живуть все гірше й гірше. Росія – продовжувач імперської агресивної політики, яку проводив Радянський Союз,

– заявив заступник секретаря РНБО.

Як приклад він навів останні події, де, на його думку, без участі Росії нічого не відбулося. Це загострення конфлікту Азербайджану й Вірменії і протести в Білорусі.

"У Білорусі ще не дійшло до кривавих сутичок, але все йде до загострення ситуації. Для нас вона може стати проблематичною, оскільки можливе поглинання Росією Білорусі – це додаткові 1086 кілометрів кордону, захист якої потрібно буде посилювати", – наголосив Сергій Кривонос.

Крім того, він окремо прокоментував і ситуацію на Донбасі. Генерал переконаний, що потрібно переглянути лінію поведінки України під час засідань Тристоронньої контактної групи.

Чому росіяни ставлять нам ультиматуми, а ми реагуємо? Слід обов'язково поміняти політику – першими говорити повинні ми, а ось вони – виправдовуватися. Хто заважає нам вимагати інспекцій того ж Докучаєвська або Дебальцеве? Ніхто,

– заявив військовий.

Коротко про військові навчання Росії: