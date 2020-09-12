Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил. 11 вересня на Донбасі зберігався режим тиші, окупанти нарешті припинили збройні провокації.

Як минула доба 11 вересня

За минулу добу спостерігачі не зафіксували порушень домовленостей з боку ворога. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

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11 вересня по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Українські захисники продовжують виконувати своє завдання у районі проведення ООС.

Ситуація станом на 12 вересня

Від початку поточної доби режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

У пресслужбі штабу ООС зауважили, що крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення Операції Об'єднаних сил належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема:

У прифронтових районах сапери ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.

України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 42 вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби відновили 10 будинків, ще на 33 об'єктах роботи тривають.

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Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

Зверніть увагу! Раніше у штабі ООС зафіксували провокації ворога. Окупанти обстрілювали траву трасуючими кулями, щоб викликати пожежу.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу