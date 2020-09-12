Окупанти дотримуються режиму тиші на Донбасі
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил. 11 вересня на Донбасі зберігався режим тиші, окупанти нарешті припинили збройні провокації.
Як минула доба 11 вересня
За минулу добу спостерігачі не зафіксували порушень домовленостей з боку ворога. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
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11 вересня по всій лінії розмежування спостерігалася тиша. Українські захисники продовжують виконувати своє завдання у районі проведення ООС.
Ситуація станом на 12 вересня
Від початку поточної доби режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
У пресслужбі штабу ООС зауважили, що крім військовослужбовців ЗСУ, у районі проведення Операції Об'єднаних сил належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Зокрема:
- У прифронтових районах сапери ДСНС України розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.
- Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби відновили 10 будинків, ще на 33 об'єктах роботи тривають.
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Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.