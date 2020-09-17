Реформування сектору безпеки й оборони неможливе без вмотивованих та кваліфікованих фахівців: тих, хто переконаний у потребі змін на краще. Досягти професійних стандартів не лише у військовому, а й цивільному секторі безпеки – Україні допомагає Північноатлантичний альянс.

Вже 15 років діє Програма професійного розвитку НАТО. З-поміж її здобутків – семінари, круглі столи, навчальні курси від найкращих експертів Альянсу та декілька успішно реалізованих проєктів. Про це читайте у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Шлях до політичного й дипломатичного Олімпу

Команду найкращих управлінців готують у Літній академії НАТО для молодих фахівців. Понад півсотні держслужбовців слухають лекції та дискутують про співробітництво України й Північноатлантичного альянсу, а ще – реформування сектору безпеки й оборони.

Для нас було важливим об'єднати людей, які б просували реформи та наблизили б Україну до євроатлантичних цінностей і стандартів,

– повідомила заступниця керівника програми професійного розвитку Україна – НАТО Анастасія Мішкіна.

Анастасія Мішкіна зазначила, що вони розуміли необхідність активніше залучати до управління молоде покоління людей, які прагнуть реформ. Тому у межах програми учасники мають можливість вдосконалити навички, потрібні державним діячам:

лідерство;

вміння надихати ідеєю та вести людей за собою;

створювати команду й працювати в ній;

аналізувати інформацію і робити правильні висновки.

Літня академія НАТО YOUNG UA

Вперше Літня академія НАТО YOUNG UA відкрила свої двері у 2016 році. Взяти участь у проєкті організатори запросили не лише українців, а й фахівців з-за кордону. Відтоді формат Академії щороку удосконалювали.

Академія знаменита, насамперд, своєю унікальною та креативною атмосферою. Учасники тісно співпрацюють одне з одним і формують міцні стосунки. До Літньої академії YOUNG UA запрошують представників міністерств та інших державних органів, які щодня розв'язують питання євроатлантичної інтеграції України та співробітництва з НАТО.



Літня академія НАТО / Скриншот з відео

Що кажуть учасники програми

Станіслав Івасик – один з випускників літньої академії. У 2019 році він працював у директораті стратегічного планування і європейської інтеграції Міністерства юстиції. Щойно хлопець дізнався про проєкт, вирішив спробувати свої сили і отримати більше інформації про НАТО.

Займався євроатлантичними питаннями і це дозволило мені в певному професійному плані більше дізнатися, яка роль держави України загалом, Міністерства юстиції, що ми можемо зробити для кращої європейської і євроатлантичної інтеграції,

– розповів Івасик.

Серед успішних випускників Академії – і Максим Комаров. Чоловік переконаний, що проєкт надає унікальні можливості усім, хто прагне діяти з користю для суспільства і змінювати життя людей на краще.

"Перше і найголовніше для мене – це було саме структурування вже набутих знань. Ти можеш працювати на роботі, не замислюючись над тим, не бачивши, можливо, більш загальну картину, входячи в деталі. А можеш бути суперекспертом у якійсь певній галузі, але дуже корисно зрозуміти саме більшу картину. Сама програма була побудована таким чином, що додала мені багато загальних знань", – зазначив Комаров.

Досвід експертів

Упродовж навчання своїм досвідом з учасниками ділилися представники Північноатлантичного альянсу. Вони допомагали розвивати навички, які допоможуть у просуванні реформ. А ще дали шанс молодим фахівцям проявити себе та реалізувати амбіції.

Молодь – це майбутнє, надія України. Учасники програми – фахівці сектору оборони та безпеки. І свій досвід їм передають найкращі спікери, політологи, експерти щодня,

– зазначив Ове Уруп-Медсен – менеджер програми професійного розвитку НАТО – Україна 2015 – 2019 років.

До процесу навчання залучають не лише найкращих фахівців з країн Альянсу, а й провідних українських експертів. В Академії молоді держслужбовці обговорюють питання євроатлантичної інтеграції, гендерної рівності, комунікативні стратегії та обов'язково виконують практичні завдання.



Ове Уруп-Медсен / Фото з Ліги інтернів

Академія діє за підтримки Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Навчання здійснюють в межах Програми професійного розвитку Україна – НАТО. Цей проєкт започаткували ще у 2005-му році, щоб допомогти державним інституціям наблизитися до стандартів країн Альянсу. І зробити це, підвищуючи професійні навички працівників сектору безпеки й оборони.

Інші проєкти Програми професійного розвитку Україна – НАТО

Літня академія – не єдиний проєкт Програми професійного розвитку Україна – НАТО. Від 2016 року успішно реалізують "100 чемпіонів". Це проєкт із підвищення кваліфікації держслужбовців понад півсотні відомств, відповідальних за питання євроатлантичної інтеграції.

В перспективі й створення інформаційно-тренінгового Центру в Секретаріаті Верховної ради України. А також формування на базі Академії Національної Гвардії України відділу євроатлантичної інтеграції. Останній проєкт реалізують у тісній співпраці з Операцією ЮНІФАЄР під егідою Канади.



Літня академія НАТО / Скриншот з відео

"Щороку майже півтисячі українців завершують навчання в межах Програми професійного розвитку Україна – НАТО. Перший крок до успішних реформ – кваліфіковані фахівці", – ствердили керівники програми. Тож кожен з проєктів націлений саме на людей, які працюють у секторі безпеки та оборони.

Завдяки програмі, Україна матиме справжній спецпідрозділ фахових держслужбовців, відповідальних за євроатлантичну інтеграцію. А ще проєкт наблизить нашу державу до НАТО. Організатори програми нагадали: стандарти Альянсу – це, передусім, цінності і непорушні принципи демократії та верховенства права.

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