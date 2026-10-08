Але насправді вона є архетипічною для Путіна зокрема і для росіян в цілому. Про це пише Вадим Денисенко.

Усі поразки – через обман

Почати потрібно з канонічної біографії Путіна "От первого лица", яка вийшла ще перед його першим балотуванням у президенти Росії. І там є дуже важливий пасаж про те, як на одному з тренувань Путіна поставили в спаринг з членом збірної СРСР. І Путін в нього виграв, але перемогу присудили супернику, "бо він збірник", ображено говорить у своїй біографії Путін.

Таку дурницю можна було б і не згадувати "видатному дзюдоїсту". Але він не може цього не згадувати. Адже далі будується один із базових міфів Путіна, який він переносить на всю Росію: Путіна (Росію) можна перемогти тільки обманом. Всі свої поразки і невдачі він трактує як обман тих, кому він чомусь повірив.

Русскій мір – це ідеологема, в якій історія повністю перемогла філософію, і сама ця історія підлаштовується під конкретні завдання сьогоднішнього дня. Так от, вся історія Росії (яка, нагадаю, є ідеологією) в інтерпретації Путіна – це історія того, як Росію обманювали, але вона весь час повертала собі цю саму правдиву історію, яку не можна переписувати.

Головний міф Росії

На певному етапі до обману додалися зрадники, хоча Путін все ще побоюється вголос критикувати, до прикладу, Леніна. А от Горбачов на останньому Валдаї остаточно перейшов до розряду зрадників, і не здивуюся, якщо завтра Мединський знову перепише підручник історії, хоча переписувати історію не можна.

Обман як причина всіх поразок – базовий міф сучасної Росії. І без його розуміння дуже складно робити аналіз того, що говорить і робить Володимир Путін.