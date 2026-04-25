Відстрочка без візиту до ТЦК: чи можна надіслати всі документи Укрпоштою
- Документи для відстрочки від мобілізації не можна відправити поштою, вони подаються через мобільний застосунок "Резерв+" або ЦНАП.
- Під час розгляду документів на відстрочку людину не можуть направляти на ВЛК чи здійснювати мобілізаційні заходи.
Відповідно до законодавства, під час воєнного стану деякі чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації. Однак надіслати документи для оформлення відстрочки Укрпоштою на адресу ТЦК не вийде.
Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.ua.
Як подати заяву на відстрочку?
Владислав Дерій зазначив, що тепер військовозобов'язані, окрім заброньованих осіб і працівників спецслужб, мають подавати заяви на відстрочку в іншому порядку. Такі зміни Кабмін затвердив постановою №467 від 8 квітня 2026 року.
За словами експерта, наразі оформити відстрочку можна через мобільний застосунок "Резерв+" або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Зараз при подачі документів через ЦНАП – оригінали вже не забирають. Адміністратор ЦНАП їх відсканує та відправить електронним способом до комісії ТЦК. Вам же адміністратор видасть опис вхідних документів,
– пояснив він.
Також варто зазначити, що на час розгляду документів для відстрочки (7 – 15 днів) та після її оформлення людину не мають права направляти на ВЛК чи вчиняти щодо неї мобілізаційні заходи.
Юрист додав, що відомості про оформлену відстрочку автоматично надійдуть до застосунку "Резерв+".
У 17-річних перевірятимуть військово-облікові документи
У Міноборони пояснили, що в батьків можуть просити військово-обліковий документ учня. Школи роблять це не самовільно, а на підставі постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, яка зобов'язує заклади освіти вести персональний військовий облік.
Юнаки стають на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років (з 1 січня до 31 липня). Це можна зробити як через електронні сервіси, так і особисто у ТЦК. Після постановки на облік формується військово-обліковий документ, який зазвичай видається в електронному форматі.
У школах перевірка е-ВОД відбувається через QR-код у застосунку «Резерв+». Якщо такої технічної можливості немає, дані можуть уточнити через ТЦК або долучити до справи роздруковану версію документа, яка має таку ж юридичну силу, як і електронна.