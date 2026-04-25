Відстрочка без візиту до ТЦК: чи можна надіслати всі документи Укрпоштою

Відповідно до законодавства, під час воєнного стану деякі чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації. Однак надіслати документи для оформлення відстрочки Укрпоштою на адресу ТЦК не вийде.

Про це розповів юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.ua.

Як подати заяву на відстрочку?

Владислав Дерій зазначив, що тепер військовозобов'язані, окрім заброньованих осіб і працівників спецслужб, мають подавати заяви на відстрочку в іншому порядку. Такі зміни Кабмін затвердив постановою №467 від 8 квітня 2026 року.

За словами експерта, наразі оформити відстрочку можна через мобільний застосунок "Резерв+" або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зараз при подачі документів через ЦНАП – оригінали вже не забирають. Адміністратор ЦНАП їх відсканує та відправить електронним способом до комісії ТЦК. Вам же адміністратор видасть опис вхідних документів,

– пояснив він.

Також варто зазначити, що на час розгляду документів для відстрочки (7 – 15 днів) та після її оформлення людину не мають права направляти на ВЛК чи вчиняти щодо неї мобілізаційні заходи.

Юрист додав, що відомості про оформлену відстрочку автоматично надійдуть до застосунку "Резерв+".

