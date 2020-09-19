Столітній університет імені Тараса Шевченка у тимчасово окупованому Луганську з кінця серпня вже не носить його ім'я. Далі – матеріал мовою оригіналу.

НеудобныЙ Шевченко и борьба за абитуриентов

Самого Шевченко специально обученные люди убрали из всех упоминаний и ссылок, с вывесок и названий, а его гранитный портрет оторвали из раскрытой книги на входе у первого корпуса. История с таким неудобным Шевченко могла бы войти в учебники человеческой глупости, но здесь об этом говорят только шепотом и только с друзьями, боясь критиковать все происходящее вслух.

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Если по порядку, то борьба между вузами шла давно. С войной ситуация эта только обострилась, обнажив массу еще довоенных проблем. Почти все вузы Луганска кроме медицинского выпускали специалистов дублирующих направлений подготовки. Ну, чтобы вы понимали, чтобы быть психологом или журналистом, студент выбирал вуз ближе к дому, а не потому, что именно в этом учебном заведении готовили психологов. И борьба за своего абитуриента шла жесточайшая.

Что можно пообещать при поступлении? Не скажешь ведь, что учиться будет не нужно вовсе. И вузы просто вырывали друг у друга студентов, обещая горы золотые. В каждом вузе были свои фантомы, когда поступали семьями, отделами, подъездами. Но ситуация накалилась донельзя летом 2020 года, когда встал вопрос о слиянии дублирующих специальностей. Закрывать там или здесь? И куда девать десятки преподавателей? И здесь на вуз имени Шевченко сразу полились ушаты негатива – и к преподавательскому составу с украинским прошлым, и к самому Шевченко. Вся ситуация очень напоминала пресловутую шутку о том, что наш Сережа молодец.

Выступал за единую Украину – на выход!

Сережей в этой ситуации выступил Далевский вуз – имя носит нейтральное, диверсантов на территории замечено не было, а все проблемы решает, не предавая огласке. Ситуацию обострило и то, что как бы случайная проверка обнаружила в университете имени Шевченко докторов наук с докторскими по украинской филологии, в отчетах публикации, изданные после 2014 года в Украине, а журналисты раскопали видео, где заведующие кафедрами в 2014 году в вышиванках ратуют за единство Украины…

Закончилось все печально – сняли ректора и проректора университета, уволили всех неудобных с негласным предупреждением не брать их никуда, закрыли десятки кафедр, а самого Шевченко в новостях объявили пьяницей и неудачником, ссылаясь на труды пророссийского журналиста Олеся Бузины.

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И если раньше весомым аргументом было то, что "республика" лояльна ко всему украинскому, то такое решение с Шевченко только обострило ситуацию в массах. Над бывшими уже ректором и проректором будет суд. Они уволены по собственному желанию. А над входом в вуз висит скромная надпись "Университет". Тот вуз, который дал будущее десяткам тысяч.