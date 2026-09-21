Як повернути біженців в Україну: експерт назвав умови, які мають спрацювати

Українська влада має створювати реальні економічні та безпекові умови для повернення громадян з-за кордону, а не покладатися лише на їхній патріотизм. Самих лише закликів недостатньо, щоб конкурувати з пільгами та можливостями, які українці вже отримали в інших державах.

Про це під час розмови з 24 Каналом зазначив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач. Він прокоментував нещодавню тезу Володимира Зеленського про те, що рішення людей приїхати додому значною мірою залежатиме від батьків та закладених цінностей.

Що змусить українців повернутися

У сучасному світі люди обирають перспективи, тому держава повинна запропонувати дієві стимули. На думку доктора економічних наук, рішення залежатиме від кількості робочих місць, економічної, безпекової та інституційної ситуації.

І десь на 99-му місці йде виховання,

– вважає Длігач.

Він додав, що хоче бачити системну стратегічну роботу, а не сподівання на те, що когось виховали, а якщо люди не приїхали, то винні їхні родичі.

Конкуренція за людей

Біженці за кордоном залишаються патріотами, активно донатять на ЗСУ та переходять на українську мову. Однак у країнах перебування вони вже отримали пільгові умови для ведення бізнесу, а також доступ до нових ресурсів і ринків.

Повернення має бути не бажанням чи прагненням, а найкращим рішенням для людини,

– наголосив Длігач.

Він пояснив, що Україна має запропонувати громадянам те, чого вони не можуть отримати в жодній іншій країні світу, і це стосується не лише факту перебування на Батьківщині. Для досягнення цієї мети, на його погляд, необхідно провести податкову та судову реформи, тотальну приватизацію, а також оновити систему державного управління та правоохоронні органи.

Як повернути українців з-за кордону: дивіться відео