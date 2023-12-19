Збройні Сили України показали гарні результати під час контрнаступу цього року. Кращими вони могли б бути за наявності в України більше ресурсів. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

Вас може цікавити Розхитування ЄС, напад на НАТО і втягування Китаю у війну: що радять Путіну аналітики — документ

Що може змінити хід війни

Валерій Залужний не став коментувати питання про підготовку до контрнаступу у 2024 році. При цьому Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ситуація на полі бою не є патовою.

"Я теж не вважаю ситуацію патовою. На мій погляд, ми перебуваємо в класичній вогневій рівновазі. До речі, ми і минулої зими були в такій фазі", – наголосив Петро Черник.

Допомогти Україні остаточно перейняти ініціативу може зброя. Власне, багато зброї.

Я не сумніваюся, що нам допоможуть три види зброї, які будуть між собою взаємозв'язані. Далекобійні ракети в достатній кількості, F-16 з усім навантаженням, а це 105 показників, дуже якісні окопні та не лише засоби РЕБ,

– пояснив Черник.

Як підсилення, працювати мають і масовані далекобійні удари вглиб території Росії. Насамперед по залізниці, адже 90% всього, що доставляють на фронт, йде саме таким шляхом.

Якщо ці фактори об'єдналися, перебіг війни міг би суттєво пришвидшитись.

Контрнаступ ЗСУ показав надзвичайні результати

Варто також додати, що неправильним є твердження, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році провалився. Так справді може виглядає у контексті звільнення великих територій, як це було під час Харківської чи Херсонської операції 2022 року.

Однак варто розуміти, що контрнаступ – це не лише про звільнення територій. Так, з травня по вересень включно ЗСУ знищили більш як 3600 гармат противника – фактично це понад 50 артилерійських бригад.

З травня по листопад винищено більш ніж 100 тисяч окупантів. У листопаді – абсолютний рекорд: 28850 особового складу, що вдвічі більше за втрати СРСР під час війни в Афганістані,

– зауважив Черник.

Зокрема, військовий експерт навів вислів Гельмута фон Мольтке – німецького військового діяча: "Потрібно спочатку розгромити армію, а території повернуться самі". У цьому сенсі армія України, яка значно менша з меншою кількістю зброї, поступово винищує російську.

"Ми виграємо якістю. Ми показали неймовірний результат", – підсумував Черник.

Залужний зробив низку важливих заяв про війну: що відомо