В українських прикордонників достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю.

Таку інформацію озвучив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко під час перебування на українсько-білоруській ділянці – повідомила пресслужба ДПСУ.

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Сергій Дейнеко заявив, що Україна має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. Головна задача залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності і упереджувати будь-які провокації.

На даний час підрозділи прикордонної служби України охороняють державний кордон з Республікою Білорусь посилено. Ми залучили додаткові сили та засоби, аби забезпечити належний захист кордону. Ці заходи спрямовані, в першу чергу, на недопущення нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій,

– пояснив Сергій Дейнеко.

Він зазначив, що українськими прикордонниками на кордоні з Білоруссю активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

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Голова Державної прикордонної служби проінформував, що на ділянці кордону з Білоруссю не притаманний рух незаконних мігрантів. За 7 місяців 2020 року було виявлено майже 50 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, а також понад 30 потенційних нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді. Також виявлено 40 одиниць зброї, більшість з якої – холодна.